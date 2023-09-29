Паслер: проект "Движение Первых" набирает популярность в Оренбуржье
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Оренбургская область входит в один из четырех субъектов Поволжского федерального округа, где реализуются стратегии и концепции развития региональных систем воспитания, также здесь набирает популярность проект "Движение Первых", сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.
28 сентября глава области работал в Перми, где принял участие в Совете округа при полпреде президента в ПФО Игоре Комарове.
"На Совет всегда выносятся самые актуальные вопросы. В этот раз с коллегами из ПФО обсудили проблемы и перспективы молодежной политики в наших регионах. В крайне напряженных внешнеполитических условиях нам необходимо формировать у молодежи объективное понимание процессов, которые происходят как внутри нашей страны, так и за ее пределами, укреплять традиционные фундаментальные ценности", - написал Паслер.
Он добавил, что это системная работа органов государственной власти, образовательных структур и всего гражданского общества.
Кроме того, Оренбургская область является активным участником многих государственных программ в сфере образования, подчеркнул губернатор.
"Мы один из четырех субъектов ПФО, где реализуются стратегии и концепции развития региональных систем воспитания. Входим в число 10 регионов округа, где созданы региональные отделения Российского Союза Молодежи. Коллеги высоко оценили нашу "Федерацию детских организаций". Она направлена на развитие лидерских качеств, способствует повышению воспитательного потенциала образовательных учреждений", - отметил Паслер.
Губернатор подчеркнул, что также в регионе набирает популярность, как и в других российских субъектах, проект "Движение Первых". Так, в области принимают юнармейские военно-спортивные соревнования "Зарница Поволжья". Центр "Авангард" организует военно-учебные сборы, патриотические смены, курсы повышения квалификации для специалистов в области воспитания. Сейчас на территории Оренбургской области проходят всероссийские соревнования "Казачий сполох".
"В эти проекты вовлечены тысячи педагогов, детей и их родителей. Мы продолжим развивать и совершенствовать систему работы с молодежью с учетом важных предложений, прозвучавших сегодня", - заключил Паслер.
Губернатор подчеркнул, что также в регионе набирает популярность, как и в других российских субъектах, проект "Движение Первых". Так, в области принимают юнармейские военно-спортивные соревнования "Зарница Поволжья". Центр "Авангард" организует военно-учебные сборы, патриотические смены, курсы повышения квалификации для специалистов в области воспитания. Сейчас на территории Оренбургской области проходят всероссийские соревнования "Казачий сполох".
"В эти проекты вовлечены тысячи педагогов, детей и их родителей. Мы продолжим развивать и совершенствовать систему работы с молодежью с учетом важных предложений, прозвучавших сегодня", - заключил Паслер.