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Паслер: проект "Движение Первых" набирает популярность в Оренбуржье - РИА Новости, 29.09.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
11:43 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/proekt-1899379884.html
Паслер: проект "Движение Первых" набирает популярность в Оренбуржье
Паслер: проект "Движение Первых" набирает популярность в Оренбуржье - РИА Новости, 29.09.2023
Паслер: проект "Движение Первых" набирает популярность в Оренбуржье
Оренбургская область входит в один из четырех субъектов Поволжского федерального округа, где реализуются стратегии и концепции развития региональных систем... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:43
2023-09-29T11:43
оренбургская область
денис паслер
российский союз молодежи
пермь
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Оренбургская область входит в один из четырех субъектов Поволжского федерального округа, где реализуются стратегии и концепции развития региональных систем воспитания, также здесь набирает популярность проект "Движение Первых", сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.28 сентября глава области работал в Перми, где принял участие в Совете округа при полпреде президента в ПФО Игоре Комарове. "На Совет всегда выносятся самые актуальные вопросы. В этот раз с коллегами из ПФО обсудили проблемы и перспективы молодежной политики в наших регионах. В крайне напряженных внешнеполитических условиях нам необходимо формировать у молодежи объективное понимание процессов, которые происходят как внутри нашей страны, так и за ее пределами, укреплять традиционные фундаментальные ценности", - написал Паслер. Он добавил, что это системная работа органов государственной власти, образовательных структур и всего гражданского общества. Кроме того, Оренбургская область является активным участником многих государственных программ в сфере образования, подчеркнул губернатор."Мы один из четырех субъектов ПФО, где реализуются стратегии и концепции развития региональных систем воспитания. Входим в число 10 регионов округа, где созданы региональные отделения Российского Союза Молодежи. Коллеги высоко оценили нашу "Федерацию детских организаций". Она направлена на развитие лидерских качеств, способствует повышению воспитательного потенциала образовательных учреждений", - отметил Паслер. Губернатор подчеркнул, что также в регионе набирает популярность, как и в других российских субъектах, проект "Движение Первых". Так, в области принимают юнармейские военно-спортивные соревнования "Зарница Поволжья". Центр "Авангард" организует военно-учебные сборы, патриотические смены, курсы повышения квалификации для специалистов в области воспитания. Сейчас на территории Оренбургской области проходят всероссийские соревнования "Казачий сполох". "В эти проекты вовлечены тысячи педагогов, детей и их родителей. Мы продолжим развивать и совершенствовать систему работы с молодежью с учетом важных предложений, прозвучавших сегодня", - заключил Паслер.
https://ria.ru/20230927/orenburg-1898898142.html
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денис паслер, российский союз молодежи, пермь
Оренбургская область, Денис Паслер, Российский союз молодежи, Пермь

Паслер: проект "Движение Первых" набирает популярность в Оренбуржье

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Оренбургская область входит в один из четырех субъектов Поволжского федерального округа, где реализуются стратегии и концепции развития региональных систем воспитания, также здесь набирает популярность проект "Движение Первых", сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.
28 сентября глава области работал в Перми, где принял участие в Совете округа при полпреде президента в ПФО Игоре Комарове.
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"На Совет всегда выносятся самые актуальные вопросы. В этот раз с коллегами из ПФО обсудили проблемы и перспективы молодежной политики в наших регионах. В крайне напряженных внешнеполитических условиях нам необходимо формировать у молодежи объективное понимание процессов, которые происходят как внутри нашей страны, так и за ее пределами, укреплять традиционные фундаментальные ценности", - написал Паслер.
Он добавил, что это системная работа органов государственной власти, образовательных структур и всего гражданского общества.
Кроме того, Оренбургская область является активным участником многих государственных программ в сфере образования, подчеркнул губернатор.
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"Мы один из четырех субъектов ПФО, где реализуются стратегии и концепции развития региональных систем воспитания. Входим в число 10 регионов округа, где созданы региональные отделения Российского Союза Молодежи. Коллеги высоко оценили нашу "Федерацию детских организаций". Она направлена на развитие лидерских качеств, способствует повышению воспитательного потенциала образовательных учреждений", - отметил Паслер.

Губернатор подчеркнул, что также в регионе набирает популярность, как и в других российских субъектах, проект "Движение Первых". Так, в области принимают юнармейские военно-спортивные соревнования "Зарница Поволжья". Центр "Авангард" организует военно-учебные сборы, патриотические смены, курсы повышения квалификации для специалистов в области воспитания. Сейчас на территории Оренбургской области проходят всероссийские соревнования "Казачий сполох".

"В эти проекты вовлечены тысячи педагогов, детей и их родителей. Мы продолжим развивать и совершенствовать систему работы с молодежью с учетом важных предложений, прозвучавших сегодня", - заключил Паслер.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерРоссийский союз молодежиПермь
 
 
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