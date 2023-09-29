https://ria.ru/20230929/proekt-1899379884.html

Паслер: проект "Движение Первых" набирает популярность в Оренбуржье

Паслер: проект "Движение Первых" набирает популярность в Оренбуржье - РИА Новости, 29.09.2023

Паслер: проект "Движение Первых" набирает популярность в Оренбуржье

Оренбургская область входит в один из четырех субъектов Поволжского федерального округа, где реализуются стратегии и концепции развития региональных систем... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:43

2023-09-29T11:43

2023-09-29T11:43

оренбургская область

денис паслер

российский союз молодежи

пермь

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Оренбургская область входит в один из четырех субъектов Поволжского федерального округа, где реализуются стратегии и концепции развития региональных систем воспитания, также здесь набирает популярность проект "Движение Первых", сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.28 сентября глава области работал в Перми, где принял участие в Совете округа при полпреде президента в ПФО Игоре Комарове. "На Совет всегда выносятся самые актуальные вопросы. В этот раз с коллегами из ПФО обсудили проблемы и перспективы молодежной политики в наших регионах. В крайне напряженных внешнеполитических условиях нам необходимо формировать у молодежи объективное понимание процессов, которые происходят как внутри нашей страны, так и за ее пределами, укреплять традиционные фундаментальные ценности", - написал Паслер. Он добавил, что это системная работа органов государственной власти, образовательных структур и всего гражданского общества. Кроме того, Оренбургская область является активным участником многих государственных программ в сфере образования, подчеркнул губернатор."Мы один из четырех субъектов ПФО, где реализуются стратегии и концепции развития региональных систем воспитания. Входим в число 10 регионов округа, где созданы региональные отделения Российского Союза Молодежи. Коллеги высоко оценили нашу "Федерацию детских организаций". Она направлена на развитие лидерских качеств, способствует повышению воспитательного потенциала образовательных учреждений", - отметил Паслер. Губернатор подчеркнул, что также в регионе набирает популярность, как и в других российских субъектах, проект "Движение Первых". Так, в области принимают юнармейские военно-спортивные соревнования "Зарница Поволжья". Центр "Авангард" организует военно-учебные сборы, патриотические смены, курсы повышения квалификации для специалистов в области воспитания. Сейчас на территории Оренбургской области проходят всероссийские соревнования "Казачий сполох". "В эти проекты вовлечены тысячи педагогов, детей и их родителей. Мы продолжим развивать и совершенствовать систему работы с молодежью с учетом важных предложений, прозвучавших сегодня", - заключил Паслер.

https://ria.ru/20230927/orenburg-1898898142.html

https://ria.ru/20230927/zavod-1898962291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, российский союз молодежи, пермь