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Россия распространила в ООН проект заявления по "Северным потокам" - РИА Новости, 29.09.2023
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00:12 29.09.2023 (обновлено: 09:07 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/proekt-1899323062.html
Россия распространила в ООН проект заявления по "Северным потокам"
Россия распространила в ООН проект заявления по "Северным потокам" - РИА Новости, 29.09.2023
Россия распространила в ООН проект заявления по "Северным потокам"
Москва распространила в СБ ООН проект заявления председателя Совбеза по теракту на "Северных потоках", сообщил первый заместитель постпреда России при... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T00:12
2023-09-29T09:07
в мире
россия
дмитрий полянский
северный поток
северный поток — 2
сша
сеймур херш
джо байден
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ООН, 29 сен — РИА Новости. Москва распространила в СБ ООН проект заявления председателя Совбеза по теракту на "Северных потоках", сообщил первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в Telegram-канале.&quot;Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву &quot;Северных потоков&quot; 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту. &lt;...&gt; Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи&quot;, — написал Полянский.Совбез может принимать не только резолюции, но также заявления, отражающие позиции по разным вопросам.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По информации Nord Stream AG, ЧП беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал расследование, согласно которому, в июне 2022 года водолазы американских ВМС при поддержке норвежских специалистов заложили взрывчатку под газопроводами под прикрытием учений Baltops. Херш утверждает, что решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Штаты не имеют отношения к инциденту.
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в мире, россия, дмитрий полянский, северный поток, северный поток — 2, сша, сеймур херш, джо байден, оон, совет безопасности оон
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, Северный поток, Северный поток — 2, США, Сеймур Херш, Джо Байден, ООН, Совет Безопасности ООН
Россия распространила в ООН проект заявления по "Северным потокам"

Полянский: РФ распространила в СБ ООН проект заявления по "Северным потокам"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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ООН, 29 сен — РИА Новости. Москва распространила в СБ ООН проект заявления председателя Совбеза по теракту на "Северных потоках", сообщил первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
«

"Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву "Северных потоков" 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту. <...> Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи", — написал Полянский.

Совбез может принимать не только резолюции, но также заявления, отражающие позиции по разным вопросам.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По информации Nord Stream AG, ЧП беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал расследование, согласно которому, в июне 2022 года водолазы американских ВМС при поддержке норвежских специалистов заложили взрывчатку под газопроводами под прикрытием учений Baltops. Херш утверждает, что решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Штаты не имеют отношения к инциденту.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
В Кремле прокомментировали заявления Херша о терактах на "Северных потоках"
27 сентября, 13:38
 
В миреРоссияДмитрий ПолянскийСеверный потокСеверный поток — 2СШАСеймур ХершДжо БайденООНСовет Безопасности ООН
 
 
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