https://ria.ru/20230929/prizyv-1899498953.html
Путин подписал указ об осеннем призыве
Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 29.09.2023
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году, следует из документа на сайте официального опубликования... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:35
2023-09-29T16:35
2023-09-29T22:08
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общество
владимир путин
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов."Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 130 тысяч человек", — говорится в указе.Он вступает в силу со дня опубликования — 29 сентября.Ранее в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил Владимир Цимлянский заявил, что во всех российских субъектах призыв начнется 1 октября. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и некоторые местности, приравненные к районам Крайнего Севера. Там граждан буду призывать с 1 ноября по 31 декабря, что связано с климатическими особенностями этих территорий.Срок службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев.Уточняется, что всех призывников направят в соединения и воинские части на территории России, но в новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — они не поедут. Кроме того, их не будут привлекать к участию в спецоперации.По словам Цимлянского, треть новобранцев отправятся в учебные соединения и части, где освоят современную технику и получат военно-учетную специальность, после чего вернутся в войска. Помимо этого, продолжится формирование научных и спортивных рот.Военных, у которых истек срок службы по призыву, своевременно уволят и отправят к местам проживания, резюмировал контр-адмирал.
https://ria.ru/20230929/prizyv-1899500036.html
https://ria.ru/20230401/prizyv-1862106182.html
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россия, общество, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область
Россия, Общество, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Путин подписал указ об осеннем призыве
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в России в 2023 году
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году, следует из документа на сайте
официального опубликования правовых актов.
"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 130 тысяч человек", — говорится в указе.
В Совфеде напомнили, что осенний призыв пройдет по прежним правилам
Он вступает в силу со дня опубликования — 29 сентября.
Ранее в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил Владимир Цимлянский заявил, что во всех российских субъектах призыв начнется 1 октября. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и некоторые местности, приравненные к районам Крайнего Севера. Там граждан буду призывать с 1 ноября по 31 декабря, что связано с климатическими особенностями этих территорий.
Срок службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев.
Уточняется, что всех призывников направят в соединения и воинские части на территории России, но в новые регионы — ДНР
, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
— они не поедут. Кроме того, их не будут привлекать к участию в спецоперации.
По словам Цимлянского, треть новобранцев отправятся в учебные соединения и части, где освоят современную технику и получат военно-учетную специальность, после чего вернутся в войска. Помимо этого, продолжится формирование научных и спортивных рот.
Военных, у которых истек срок службы по призыву, своевременно уволят и отправят к местам проживания, резюмировал контр-адмирал.
Призыв на военную службу в России