https://ria.ru/20230929/prizyv-1899498953.html

Путин подписал указ об осеннем призыве

Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 29.09.2023

Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году, следует из документа на сайте официального опубликования... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:35

2023-09-29T16:35

2023-09-29T22:08

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общество

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов."Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 130 тысяч человек", — говорится в указе.Он вступает в силу со дня опубликования — 29 сентября.Ранее в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил Владимир Цимлянский заявил, что во всех российских субъектах призыв начнется 1 октября. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и некоторые местности, приравненные к районам Крайнего Севера. Там граждан буду призывать с 1 ноября по 31 декабря, что связано с климатическими особенностями этих территорий.Срок службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев.Уточняется, что всех призывников направят в соединения и воинские части на территории России, но в новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — они не поедут. Кроме того, их не будут привлекать к участию в спецоперации.По словам Цимлянского, треть новобранцев отправятся в учебные соединения и части, где освоят современную технику и получат военно-учетную специальность, после чего вернутся в войска. Помимо этого, продолжится формирование научных и спортивных рот.Военных, у которых истек срок службы по призыву, своевременно уволят и отправят к местам проживания, резюмировал контр-адмирал.

https://ria.ru/20230929/prizyv-1899500036.html

https://ria.ru/20230401/prizyv-1862106182.html

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россия, общество, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область