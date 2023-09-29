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Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой - РИА Новости, 29.09.2023
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08:41 29.09.2023 (обновлено: 09:40 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/prizyv-1899344007.html
Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой
Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой - РИА Новости, 29.09.2023
Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой
Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, заявил в пятницу... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:41
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россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, заявил в пятницу заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Осенний призыв в России начинается с 1 октября. &quot;В завершение отмечаю, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания&quot;, - сказал он на брифинге, приуроченном к началу осенней призывной кампании.
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Брифинг Минобороны России, посвященный осеннему призыву
C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, видео
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, заявил в пятницу заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
2023-09-29T08:41
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Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой

Минобороны: отслужившие по призыву будут своевременно уволены и вернутся домой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий срочной службы
Военнослужащий срочной службы - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военнослужащий срочной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, заявил в пятницу заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Осенний призыв в России начинается с 1 октября.
«

"В завершение отмечаю, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал он на брифинге, приуроченном к началу осенней призывной кампании.

 
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