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Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой

Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой - РИА Новости, 29.09.2023

Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой

Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, заявил в пятницу... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:41

2023-09-29T08:41

2023-09-29T09:40

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, заявил в пятницу заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Осенний призыв в России начинается с 1 октября. "В завершение отмечаю, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал он на брифинге, приуроченном к началу осенней призывной кампании.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Брифинг Минобороны России, посвященный осеннему призыву C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский. 2023-09-29T08:41 true PT3M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы рф, видео