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Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой
Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой - РИА Новости, 29.09.2023
Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой
Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, заявил в пятницу... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:41
2023-09-29T08:41
2023-09-29T09:40
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, заявил в пятницу заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Осенний призыв в России начинается с 1 октября. "В завершение отмечаю, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал он на брифинге, приуроченном к началу осенней призывной кампании.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Брифинг Минобороны России, посвященный осеннему призыву
C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.
2023-09-29T08:41
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PT3M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, видео
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, заявил в пятницу заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
2023-09-29T08:41
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PT3M37S
Все отслужившие по призыву будут уволены и вернутся домой
Минобороны: отслужившие по призыву будут своевременно уволены и вернутся домой