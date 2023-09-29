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Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября

Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября - РИА Новости, 29.09.2023

Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября

"Прямая телефонная линия" по вопросам призыва начнет работу с 17 октября, будет принимать звонки по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск, заявил в пятницу РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:37

2023-09-29T08:37

2023-09-29T09:40

безопасность

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Прямая телефонная линия" по вопросам призыва начнет работу с 17 октября, будет принимать звонки по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск, заявил в пятницу заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Осенний призыв в России начинается в воскресенье, 1 октября. "Начиная с 17 октября приступит к работе "прямая телефонная линия" Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени", - сказал Цимлянский на брифинге.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Брифинг Минобороны России, посвященный осеннему призыву C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский. 2023-09-29T08:37 true PT3M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), видео