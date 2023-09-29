Рейтинг@Mail.ru
Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 29.09.2023 (обновлено: 09:40 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/prizyv-1899343247.html
Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября
Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября - РИА Новости, 29.09.2023
Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября
"Прямая телефонная линия" по вопросам призыва начнет работу с 17 октября, будет принимать звонки по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск, заявил в пятницу РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:37
2023-09-29T09:40
безопасность
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864667079_484:300:3072:1756_1920x0_80_0_0_91a6aa6e3ab60a49a141b42838c2d8e2.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Прямая телефонная линия" по вопросам призыва начнет работу с 17 октября, будет принимать звонки по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск, заявил в пятницу заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Осенний призыв в России начинается в воскресенье, 1 октября. "Начиная с 17 октября приступит к работе "прямая телефонная линия" Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени", - сказал Цимлянский на брифинге.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Брифинг Минобороны России, посвященный осеннему призыву
C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.
2023-09-29T08:37
true
PT3M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864667079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3eb85287ae9a9ed060a84e5f18bc6da3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Прямая телефонная линия" по вопросам призыва начнет работу с 17 октября, будет принимать звонки по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск, заявил в пятницу заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
2023-09-29T08:37
true
PT3M37S
Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября

Минобороны: прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПризывники садятся в автобус перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы РФ
Призывники садятся в автобус перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Призывники садятся в автобус перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Прямая телефонная линия" по вопросам призыва начнет работу с 17 октября, будет принимать звонки по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск, заявил в пятницу заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Осенний призыв в России начинается в воскресенье, 1 октября.
"Начиная с 17 октября приступит к работе "прямая телефонная линия" Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени", - сказал Цимлянский на брифинге.
 
БезопасностьРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала