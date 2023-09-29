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Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября
Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября - РИА Новости, 29.09.2023
Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября
"Прямая телефонная линия" по вопросам призыва начнет работу с 17 октября, будет принимать звонки по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск, заявил в пятницу РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:37
2023-09-29T08:37
2023-09-29T09:40
безопасность
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Прямая телефонная линия" по вопросам призыва начнет работу с 17 октября, будет принимать звонки по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск, заявил в пятницу заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Осенний призыв в России начинается в воскресенье, 1 октября. "Начиная с 17 октября приступит к работе "прямая телефонная линия" Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени", - сказал Цимлянский на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Брифинг Минобороны России, посвященный осеннему призыву
C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.
2023-09-29T08:37
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PT3M37S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Прямая телефонная линия" по вопросам призыва начнет работу с 17 октября, будет принимать звонки по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск, заявил в пятницу заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
2023-09-29T08:37
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PT3M37S
Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября
Минобороны: прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Прямая телефонная линия" по вопросам призыва начнет работу с 17 октября, будет принимать звонки по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск, заявил в пятницу заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Осенний призыв в России начинается в воскресенье, 1 октября.
"Начиная с 17 октября приступит к работе "прямая телефонная линия" Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени", - сказал Цимлянский на брифинге.