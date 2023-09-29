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Осенний призыв в России стартует 1 октября - РИА Новости, 29.09.2023
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08:34 29.09.2023 (обновлено: 09:38 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/prizyv-1899342789.html
Осенний призыв в России стартует 1 октября
Осенний призыв в России стартует 1 октября - РИА Новости, 29.09.2023
Осенний призыв в России стартует 1 октября
C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:34
2023-09-29T09:38
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский. &quot;Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий&quot;, — сказал он.Срок службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев, добавил контр-адмирал.Дополнительная мобилизация не нужнаЦимлянский отдельно подчеркнул, что у Генштаба нет никаких планов проведения дополнительной мобилизации. Сейчас достаточно желающих стать контрактниками, как и добровольцев, решивших участвовать в спецоперации, отметил он."В настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту", — сказал он.Для этого Минобороны расширило сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами.Где будут служить призывникиПо словам Цимлянского, начать отправку призывников со сборных пунктов планируется с 16 октября. Контр-адмирал пояснил, что всех призывников направят служить в соединения и воинские части на территории России, но в новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — они не поедут, не будут их привлекать и к участию в специальной военной операции. Треть призывников отправятся в учебные соединения и части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, после чего вернутся в войска. Продолжится формирование научных рот, а также и спортивных, добавил Цимлянский.Тех военнослужащих, у кого истек срок военной службы по призыву, своевременно уволят и отправят к местам проживания, заключил контр-адмирал.
https://ria.ru/20230817/pripisnoe_svidetelstvo-1890550998.html
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Брифинг Минобороны России, посвященный осеннему призыву
C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Осенний призыв в России стартует 1 октября

Минобороны: осенний призыв в России начнется 1 октября

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«

"Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий", — сказал он.

Срок службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев, добавил контр-адмирал.

Дополнительная мобилизация не нужна

Цимлянский отдельно подчеркнул, что у Генштаба нет никаких планов проведения дополнительной мобилизации. Сейчас достаточно желающих стать контрактниками, как и добровольцев, решивших участвовать в спецоперации, отметил он.
"В настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту", — сказал он.
Для этого Минобороны расширило сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами.
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Где будут служить призывники

По словам Цимлянского, начать отправку призывников со сборных пунктов планируется с 16 октября.
Контр-адмирал пояснил, что всех призывников направят служить в соединения и воинские части на территории России, но в новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — они не поедут, не будут их привлекать и к участию в специальной военной операции.
Треть призывников отправятся в учебные соединения и части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, после чего вернутся в войска. Продолжится формирование научных рот, а также и спортивных, добавил Цимлянский.
Тех военнослужащих, у кого истек срок военной службы по призыву, своевременно уволят и отправят к местам проживания, заключил контр-адмирал.
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