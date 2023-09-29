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В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации
В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2023
В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации
Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:32
2023-09-29T08:32
2023-09-29T09:39
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", - сказал Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября нынешнего года призыва граждан на военную службу.
РИА Новости
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Брифинг Минобороны России, посвященный осеннему призыву
C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.
2023-09-29T08:32
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PT3M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, видео
Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
2023-09-29T08:32
true
PT3M37S
В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации
Генштаб ВС РФ: планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет