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В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2023
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08:32 29.09.2023 (обновлено: 09:39 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/prizyv-1899342541.html
В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации
В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2023
В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации
Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:32
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безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", - сказал Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября нынешнего года призыва граждан на военную службу.
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Брифинг Минобороны России, посвященный осеннему призыву
C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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безопасность, вооруженные силы рф, видео
Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
2023-09-29T08:32
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В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации

Генштаб ВС РФ: планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«
"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", - сказал Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября нынешнего года призыва граждан на военную службу.
 
БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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