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В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации

В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации - РИА Новости, 29.09.2023

В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации

Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:32

2023-09-29T08:32

2023-09-29T09:39

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. "Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", - сказал Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября нынешнего года призыва граждан на военную службу.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Брифинг Минобороны России, посвященный осеннему призыву C 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу в армию, никаких планов по дополнительной мобилизации нет, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский. 2023-09-29T08:32 true PT3M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, видео