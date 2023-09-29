https://ria.ru/20230929/prigovor-1899473901.html

В Тюмени вынесли приговор экс-полицейскому за избиение человека до смерти

В Тюмени вынесли приговор экс-полицейскому за избиение человека до смерти - РИА Новости, 29.09.2023

В Тюмени вынесли приговор экс-полицейскому за избиение человека до смерти

Бывшего полицейского в Тюмени приговорили к 12 годам колонии строгого режима за избиение до смерти родственника после семейного застолья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:26

2023-09-29T15:26

2023-09-29T15:26

происшествия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Бывшего полицейского в Тюмени приговорили к 12 годам колонии строгого режима за избиение до смерти родственника после семейного застолья, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Установлено, что в июле 2022 года 37-летний житель Тобольска был на семейном торжестве в Тюмени. После застолья возник конфликт, и он избил одного из родственников - тот через несколько часов скончался в больнице. В региональном управлении СК РФ уточнили, что в тот момент блюститель закона был пьян. "Суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения одного из следственных подразделений УМВД России по Тюменской области. Он признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). <…> Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – следует из сообщения прокуратуры. За "проступкок, порочащий честь сотрудника полиции", подсудимый уволен из органов. Дело рассмотрено с участием присяжных, которые вынесли обвинительный вердикт и признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

https://ria.ru/20221223/sud-1840853359.html

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)