В Тюмени вынесли приговор экс-полицейскому за избиение человека до смерти
Экс-полицейскому в Тюмени дали 12 лет колонии за избиение родственника до смерти
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Бывшего полицейского в Тюмени приговорили к 12 годам колонии строгого режима за избиение до смерти родственника после семейного застолья, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Установлено, что в июле 2022 года 37-летний житель Тобольска был на семейном торжестве в Тюмени. После застолья возник конфликт, и он избил одного из родственников - тот через несколько часов скончался в больнице. В региональном управлении СК РФ уточнили, что в тот момент блюститель закона был пьян.
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"Суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения одного из следственных подразделений УМВД России по Тюменской области. Он признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). <…> Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – следует из сообщения прокуратуры.
За "проступкок, порочащий честь сотрудника полиции", подсудимый уволен из органов. Дело рассмотрено с участием присяжных, которые вынесли обвинительный вердикт и признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.