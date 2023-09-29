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В Тюмени вынесли приговор экс-полицейскому за избиение человека до смерти - РИА Новости, 29.09.2023
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15:26 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/prigovor-1899473901.html
В Тюмени вынесли приговор экс-полицейскому за избиение человека до смерти
В Тюмени вынесли приговор экс-полицейскому за избиение человека до смерти - РИА Новости, 29.09.2023
В Тюмени вынесли приговор экс-полицейскому за избиение человека до смерти
Бывшего полицейского в Тюмени приговорили к 12 годам колонии строгого режима за избиение до смерти родственника после семейного застолья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:26
2023-09-29T15:26
происшествия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Бывшего полицейского в Тюмени приговорили к 12 годам колонии строгого режима за избиение до смерти родственника после семейного застолья, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Установлено, что в июле 2022 года 37-летний житель Тобольска был на семейном торжестве в Тюмени. После застолья возник конфликт, и он избил одного из родственников - тот через несколько часов скончался в больнице. В региональном управлении СК РФ уточнили, что в тот момент блюститель закона был пьян. "Суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения одного из следственных подразделений УМВД России по Тюменской области. Он признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). &lt;…&gt; Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – следует из сообщения прокуратуры. За "проступкок, порочащий честь сотрудника полиции", подсудимый уволен из органов. Дело рассмотрено с участием присяжных, которые вынесли обвинительный вердикт и признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.
https://ria.ru/20221223/sud-1840853359.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени вынесли приговор экс-полицейскому за избиение человека до смерти

Экс-полицейскому в Тюмени дали 12 лет колонии за избиение родственника до смерти

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Бывшего полицейского в Тюмени приговорили к 12 годам колонии строгого режима за избиение до смерти родственника после семейного застолья, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Установлено, что в июле 2022 года 37-летний житель Тобольска был на семейном торжестве в Тюмени. После застолья возник конфликт, и он избил одного из родственников - тот через несколько часов скончался в больнице. В региональном управлении СК РФ уточнили, что в тот момент блюститель закона был пьян.
«
"Суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения одного из следственных подразделений УМВД России по Тюменской области. Он признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). <…> Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – следует из сообщения прокуратуры.
За "проступкок, порочащий честь сотрудника полиции", подсудимый уволен из органов. Дело рассмотрено с участием присяжных, которые вынесли обвинительный вердикт и признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.
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