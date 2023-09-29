https://ria.ru/20230929/preparat-1899547258.html

Эксперт: эффективность российского препарата от рака может достигать 100%

Эксперт: эффективность российского препарата от рака может достигать 100% - РИА Новости, 30.09.2023

Эксперт: эффективность российского препарата от рака может достигать 100%

Эффективность нового отечественного препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света в некоторых случаях может достигать 90-100 процентов, заявил РИА... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-29T20:06

2023-09-29T20:06

2023-09-30T07:09

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сергей собянин

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Эффективность нового отечественного препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света в некоторых случаях может достигать 90-100 процентов, заявил РИА Новости заведующий отделением — врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков. "Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90-100 процентов", — сказал он.По словам специалиста, средство имеет несколько отечественных аналогов, опыт применения которых учли при производстве. Этот вид препаратов хорошо переносится пациентами и не имеет серьезных побочных эффектов, уточнил врач.Единственное абсолютное противопоказание к его применению — порфириновая болезнь, которая редко встречается в России, уточнил Погребняков.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света начали выпускать в столице, предприятие планирует производить до 40 тысяч флаконов в год. Как отметил глава города, на ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Лекарство вводят пациенту, оно накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. После этого новообразование практически полностью разрушается.

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общество, москва, россия, сергей собянин