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Представители СМИ и соцмедиа получили премии "ФИНКОР" в Москве - РИА Новости, 29.09.2023
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19:48 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/premiya-1899544637.html
Представители СМИ и соцмедиа получили премии "ФИНКОР" в Москве
Представители СМИ и соцмедиа получили премии "ФИНКОР" в Москве - РИА Новости, 29.09.2023
Представители СМИ и соцмедиа получили премии "ФИНКОР" в Москве
Представители 12 российских медиакомпаний, газет и журналов, а также социальных медиа стали лауреатами II Национальной премии в области журналистики по... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:48
2023-09-29T19:48
москва
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Представители 12 российских медиакомпаний, газет и журналов, а также социальных медиа стали лауреатами II Национальной премии в области журналистики по направлениям экономика и финансы "ФИНКОР", сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы. Премия была учреждена комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы совместно с Минфином РФ в 2022 году для выявления лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики. Церемония награждения победителей прошла накануне в столице. Всего жюри конкурса получило около 300 заявок от 155 редакций. Как отметила на церемонии заместитель начальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова, создание качественных материалов об экономике требует высокого профессионализма и вовлеченности. "Мы сейчас переживаем не самое простое экономическое время, и чем более объективной, корректной и оперативной информацией обладают люди, тем более взвешенные и экономически эффективные решения они принимают. Это положительным образом влияет на их личное благополучие, и в целом на экономику региона и всей нашей страны", - приводятся в сообщении слова Деруновой. Жюри конкурса оценивало работу журналистов по 6 критериям. В этом году организаторы добавили новую номинацию - "Телеграм-каналы". Как отметила директор департамента информационно-аналитической деятельности Минфина РФ Ирина Кашунина, награды получили журналисты, "которые могут просто и увлекательно рассказать о сложных вещах, показать, как важно быть финансово грамотным, объяснить, как противостоять мошенникам или безопасно заниматься инвестициями".
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Москва

Представители СМИ и соцмедиа получили премии "ФИНКОР" в Москве

© Фото : комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства МосквыПредставители СМИ и соцмедиа получили премии "ФИНКОР" в Москве
Представители СМИ и соцмедиа получили премии ФИНКОР в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
Представители СМИ и соцмедиа получили премии "ФИНКОР" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Представители 12 российских медиакомпаний, газет и журналов, а также социальных медиа стали лауреатами II Национальной премии в области журналистики по направлениям экономика и финансы "ФИНКОР", сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.
Премия была учреждена комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы совместно с Минфином РФ в 2022 году для выявления лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики.
Церемония награждения победителей прошла накануне в столице. Всего жюри конкурса получило около 300 заявок от 155 редакций.
Как отметила на церемонии заместитель начальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова, создание качественных материалов об экономике требует высокого профессионализма и вовлеченности.
Подкаст РИА Новости стал лауреатом премии ФИНКОР - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Подкаст РИА Новости стал лауреатом премии "ФИНКОР"
28 сентября, 18:37
"Мы сейчас переживаем не самое простое экономическое время, и чем более объективной, корректной и оперативной информацией обладают люди, тем более взвешенные и экономически эффективные решения они принимают. Это положительным образом влияет на их личное благополучие, и в целом на экономику региона и всей нашей страны", - приводятся в сообщении слова Деруновой.
Жюри конкурса оценивало работу журналистов по 6 критериям. В этом году организаторы добавили новую номинацию - "Телеграм-каналы".
Как отметила директор департамента информационно-аналитической деятельности Минфина РФ Ирина Кашунина, награды получили журналисты, "которые могут просто и увлекательно рассказать о сложных вещах, показать, как важно быть финансово грамотным, объяснить, как противостоять мошенникам или безопасно заниматься инвестициями".
 
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