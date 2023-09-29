https://ria.ru/20230929/premiya-1899544637.html

Представители СМИ и соцмедиа получили премии "ФИНКОР" в Москве

Представители СМИ и соцмедиа получили премии "ФИНКОР" в Москве - РИА Новости, 29.09.2023

Представители СМИ и соцмедиа получили премии "ФИНКОР" в Москве

Представители 12 российских медиакомпаний, газет и журналов, а также социальных медиа стали лауреатами II Национальной премии в области журналистики по... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:48

2023-09-29T19:48

2023-09-29T19:48

москва

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Представители 12 российских медиакомпаний, газет и журналов, а также социальных медиа стали лауреатами II Национальной премии в области журналистики по направлениям экономика и финансы "ФИНКОР", сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы. Премия была учреждена комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы совместно с Минфином РФ в 2022 году для выявления лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики. Церемония награждения победителей прошла накануне в столице. Всего жюри конкурса получило около 300 заявок от 155 редакций. Как отметила на церемонии заместитель начальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова, создание качественных материалов об экономике требует высокого профессионализма и вовлеченности. "Мы сейчас переживаем не самое простое экономическое время, и чем более объективной, корректной и оперативной информацией обладают люди, тем более взвешенные и экономически эффективные решения они принимают. Это положительным образом влияет на их личное благополучие, и в целом на экономику региона и всей нашей страны", - приводятся в сообщении слова Деруновой. Жюри конкурса оценивало работу журналистов по 6 критериям. В этом году организаторы добавили новую номинацию - "Телеграм-каналы". Как отметила директор департамента информационно-аналитической деятельности Минфина РФ Ирина Кашунина, награды получили журналисты, "которые могут просто и увлекательно рассказать о сложных вещах, показать, как важно быть финансово грамотным, объяснить, как противостоять мошенникам или безопасно заниматься инвестициями".

https://ria.ru/20230928/podkast-1899279470.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва