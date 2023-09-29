https://ria.ru/20230929/povrezhdenie-1899344507.html
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 29.09.2023
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:47
2023-09-29T08:47
2023-09-29T08:48
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "По городу Купянск враг нанес удар. Поврежден инфраструктурный объект, без пострадавших", - написал Синегубов, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230928/vzryv-1899318658.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, В мире
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры
Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры