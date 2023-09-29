https://ria.ru/20230929/potoki-1899324746.html

Россия призывает СБ ООН осудить теракт на "Северных потоках"

Россия призывает СБ ООН осудить теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2023

Россия призывает СБ ООН осудить теракт на "Северных потоках"

Россия подготовила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН, в котором предлагается осудить теракт на газопроводах "Северного потока", произошедший РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T01:11

2023-09-29T01:11

2023-09-29T01:11

в мире

россия

сша

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оон

северный поток

северный поток — 2

сеймур херш

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ООН, 29 сен - РИА Новости. Россия подготовила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН, в котором предлагается осудить теракт на газопроводах "Северного потока", произошедший год назад, а также отметить важность проведения независимого международного расследования. В тексте, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, говорится, что "Совет Безопасности самым решительным образом осуждает террористический акт против газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Согласно тексту, Совбез подчеркивает, что этот акт представлял собой прямую угрозу международному миру и безопасности и вызвал разрушительные последствия. В проекте говорится, что совет подчеркивает важность проведения эффективного, беспристрастного, прозрачного международного расследования всех обстоятельств атаки на газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Согласно тексту, Совет Безопасности сожалеет в связи с недостатком официальной информации о проходящих рациональных расследованиях Дании, Швеции и ФРГ, "призывает власти Дании, Германии, Швеции ускорить проведение расследований" и поделиться их выводами. Теперь совет должен принять решение по данному проекту заявления. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230927/gaz-1898920601.html

https://ria.ru/20230926/sevpotoki-1898842660.html

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