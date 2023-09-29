Рейтинг@Mail.ru
Посол в Италии рассказал, во что превратился Зеленский - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 29.09.2023 (обновлено: 07:06 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/posol-1899336595.html
Посол в Италии рассказал, во что превратился Зеленский
Посол в Италии рассказал, во что превратился Зеленский - РИА Новости, 29.09.2023
Посол в Италии рассказал, во что превратился Зеленский
Владимир Зеленский превратил себя в маленького фюрера, а не отстаивает принципы европейской цивилизации, как утверждают в Риме, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T07:05
2023-09-29T07:06
в мире
италия
алексей парамонов
рим
владимир зеленский
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960164_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_58814f08e8986e9d31d61277343d4c4a.jpg
РИМ, 29 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский превратил себя в маленького фюрера, а не отстаивает принципы европейской цивилизации, как утверждают в Риме, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов. "Самое удивительное, что мы слышим в Риме, так это то, что Зеленский и его режим якобы отстаивают принципы европейской цивилизации и заодно антифашистские основы итальянской государственности. Приходится объяснять нашим собеседникам, что на самом деле Киев исповедует идеологию гитлеровских преступников и их пособников - Бандеры, Шухевича и Коновальца, которая предусматривает "освобождение" от всего русского и отказ от собственной истории. Это идеология маленького фюрера, в которого превратил себя обитающий сейчас на Банковой (улице в Киеве - ред.) персонаж. Начиная с 2014 года в этом на практике убедились ДНР, ЛНР, а затем Запорожская и Херсонская области, жители которых на референдумах выразили желание от этой идеологии спастись и вернуться в Россию", - указал дипломат. По словам Парамонова, нынешнее правительство Италии не отличается особой дипломатичностью в подходах к разрешению конфликта на Украине. "Если взять заявления высших должностных лиц, то они, как правило, сводятся к не выдерживающим никакой критики утверждениям, согласно которым, для завершения конфликта надо собраться и поставить Киеву как можно больше вооружений, помочь Зеленскому победить и добиться некоего "справедливого мира", "свободы Украины", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230929/zayavlenie-1899335066.html
италия
рим
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960164_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_840c86932e0e71bfa8eac6f22ac015a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, алексей парамонов, рим, владимир зеленский, киев
В мире, Италия, Алексей Парамонов, Рим, Владимир Зеленский, Киев
Посол в Италии рассказал, во что превратился Зеленский

Посол: Зеленский стал маленьким фюрером, а не отстаивает европейские принципы

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 29 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский превратил себя в маленького фюрера, а не отстаивает принципы европейской цивилизации, как утверждают в Риме, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов.
«
"Самое удивительное, что мы слышим в Риме, так это то, что Зеленский и его режим якобы отстаивают принципы европейской цивилизации и заодно антифашистские основы итальянской государственности. Приходится объяснять нашим собеседникам, что на самом деле Киев исповедует идеологию гитлеровских преступников и их пособников - Бандеры, Шухевича и Коновальца, которая предусматривает "освобождение" от всего русского и отказ от собственной истории. Это идеология маленького фюрера, в которого превратил себя обитающий сейчас на Банковой (улице в Киеве - ред.) персонаж. Начиная с 2014 года в этом на практике убедились ДНР, ЛНР, а затем Запорожская и Херсонская области, жители которых на референдумах выразили желание от этой идеологии спастись и вернуться в Россию", - указал дипломат.
По словам Парамонова, нынешнее правительство Италии не отличается особой дипломатичностью в подходах к разрешению конфликта на Украине.
"Если взять заявления высших должностных лиц, то они, как правило, сводятся к не выдерживающим никакой критики утверждениям, согласно которым, для завершения конфликта надо собраться и поставить Киеву как можно больше вооружений, помочь Зеленскому победить и добиться некоего "справедливого мира", "свободы Украины", - отметил собеседник агентства.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
"Беги": в Сети пришли в ярость от заявления Зеленского о Западе
06:31
 
В миреИталияАлексей ПарамоновРимВладимир ЗеленскийКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала