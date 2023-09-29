Посол в Италии рассказал, во что превратился Зеленский
Посол: Зеленский стал маленьким фюрером, а не отстаивает европейские принципы
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
РИМ, 29 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский превратил себя в маленького фюрера, а не отстаивает принципы европейской цивилизации, как утверждают в Риме, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Алексей Парамонов.
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"Самое удивительное, что мы слышим в Риме, так это то, что Зеленский и его режим якобы отстаивают принципы европейской цивилизации и заодно антифашистские основы итальянской государственности. Приходится объяснять нашим собеседникам, что на самом деле Киев исповедует идеологию гитлеровских преступников и их пособников - Бандеры, Шухевича и Коновальца, которая предусматривает "освобождение" от всего русского и отказ от собственной истории. Это идеология маленького фюрера, в которого превратил себя обитающий сейчас на Банковой (улице в Киеве - ред.) персонаж. Начиная с 2014 года в этом на практике убедились ДНР, ЛНР, а затем Запорожская и Херсонская области, жители которых на референдумах выразили желание от этой идеологии спастись и вернуться в Россию", - указал дипломат.
По словам Парамонова, нынешнее правительство Италии не отличается особой дипломатичностью в подходах к разрешению конфликта на Украине.
"Если взять заявления высших должностных лиц, то они, как правило, сводятся к не выдерживающим никакой критики утверждениям, согласно которым, для завершения конфликта надо собраться и поставить Киеву как можно больше вооружений, помочь Зеленскому победить и добиться некоего "справедливого мира", "свободы Украины", - отметил собеседник агентства.