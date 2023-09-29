https://ria.ru/20230929/posobie-1899509363.html

Минтруд рассказал об увеличении пособия по временной нетрудоспособности

Минтруд рассказал об увеличении пособия по временной нетрудоспособности - РИА Новости, 29.09.2023

Минтруд рассказал об увеличении пособия по временной нетрудоспособности

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц, при этом в прошлом году он составил 83 тысячи... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:10

2023-09-29T17:10

2023-09-29T17:26

общество

россия

антон котяков

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц, при этом в прошлом году он составил 83 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ."Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч рублей в 2023 году. Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году", - говорится в сообщении.По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, которого цитирует пресс-служба, это стало возможным благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов, которая будет учитываться при расчете больничных.

https://ria.ru/20230825/posobiya-1892305950.html

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общество, россия, антон котяков