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Минтруд рассказал об увеличении пособия по временной нетрудоспособности - РИА Новости, 29.09.2023
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17:10 29.09.2023 (обновлено: 17:26 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/posobie-1899509363.html
Минтруд рассказал об увеличении пособия по временной нетрудоспособности
Минтруд рассказал об увеличении пособия по временной нетрудоспособности - РИА Новости, 29.09.2023
Минтруд рассказал об увеличении пособия по временной нетрудоспособности
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц, при этом в прошлом году он составил 83 тысячи... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:10
2023-09-29T17:26
общество
россия
антон котяков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц, при этом в прошлом году он составил 83 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ."Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч рублей в 2023 году. Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году", - говорится в сообщении.По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, которого цитирует пресс-служба, это стало возможным благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов, которая будет учитываться при расчете больничных.
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общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
Минтруд рассказал об увеличении пособия по временной нетрудоспособности

В РФ пособие по временной нетрудоспособности может превысить 122 тысячи рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц, при этом в прошлом году он составил 83 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч рублей в 2023 году. Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тысяч рублей в месяц против 33,2 тысячи рублей в 2023 году", - говорится в сообщении.
По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, которого цитирует пресс-служба, это стало возможным благодаря внедрению в 2023 году единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов, которая будет учитываться при расчете больничных.
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ОбществоРоссияАнтон Котяков
 
 
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