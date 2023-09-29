Румыния намерена выкупить единственный в Молдавии речной порт
Румыния намерена выкупить единственный в Молдавии речной порт Джурджулешты
© iStock.com / Thomas FaullФлаг Румынии
© iStock.com / Thomas Faull
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Бухарест готов выкупить у Кишинева речной порт Джурджулешты на юге Молдавии, заявил в пятницу в эфире телеканала Digi24 премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.
Джурджулешты – порт, расположенный в 133,8 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.
"Румыния поставила в известность ЕБРР о своем интересе выкупить и развивать этот порт. Поскольку мажоритарным акционером Джурджулешт является ЕБРР. Мы ждем ответа", – сказал Чолаку.
Премьер Румынии подчеркнул, что порт в Джурджулештах может стать частью ключевых транспортно-торговых узлов в регионе, вместе с портом в Констанце (Румыния) на фоне ситуации на Украине. По его словам, для Бухареста является стратегической задачей развитие такого хаба, через который могут осуществляться поставки груза, в том числе зерна в страны ЕС.
"Одним из важнейших узлов восстановления Украины после окончания военных действий станет Румыния. И на этот раз Бухарест должен быть логистически готов к этому хабу", - добавил Чолаку.
Ранее власти Молдавии анонсировали масштабный проект в Джурджулештах. Речь идет о строительстве нового зернохранилища емкостью около 80 000 тонн, нового причала длиной 150 метров и глубиной 5 метров, стоянки для грузовых автомобилей, станции разгрузки, крытых складов, а также обустройстве территории 2,5 га под новый портовый терминал. По планам Кишинева, обновленный порт должен заработать уже в 2028 году.