https://ria.ru/20230929/port-1899547090.html

Румыния намерена выкупить единственный в Молдавии речной порт

Румыния намерена выкупить единственный в Молдавии речной порт - РИА Новости, 29.09.2023

Румыния намерена выкупить единственный в Молдавии речной порт

Бухарест готов выкупить у Кишинева речной порт Джурджулешты на юге Молдавии, заявил в пятницу в эфире телеканала Digi24 премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T20:05

2023-09-29T20:05

2023-09-29T20:05

румыния

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бухарест

европейский банк реконструкции и развития

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КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Бухарест готов выкупить у Кишинева речной порт Джурджулешты на юге Молдавии, заявил в пятницу в эфире телеканала Digi24 премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. "Румыния поставила в известность ЕБРР о своем интересе выкупить и развивать этот порт. Поскольку мажоритарным акционером Джурджулешт является ЕБРР. Мы ждем ответа", – сказал Чолаку. Премьер Румынии подчеркнул, что порт в Джурджулештах может стать частью ключевых транспортно-торговых узлов в регионе, вместе с портом в Констанце (Румыния) на фоне ситуации на Украине. По его словам, для Бухареста является стратегической задачей развитие такого хаба, через который могут осуществляться поставки груза, в том числе зерна в страны ЕС. "Одним из важнейших узлов восстановления Украины после окончания военных действий станет Румыния. И на этот раз Бухарест должен быть логистически готов к этому хабу", - добавил Чолаку. Ранее власти Молдавии анонсировали масштабный проект в Джурджулештах. Речь идет о строительстве нового зернохранилища емкостью около 80 000 тонн, нового причала длиной 150 метров и глубиной 5 метров, стоянки для грузовых автомобилей, станции разгрузки, крытых складов, а также обустройстве территории 2,5 га под новый портовый терминал. По планам Кишинева, обновленный порт должен заработать уже в 2028 году.

https://ria.ru/20230928/opros-1899247489.html

https://ria.ru/20230927/nato-1899020766.html

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румыния, молдавия, бухарест, европейский банк реконструкции и развития, евросоюз, в мире