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Румыния намерена выкупить единственный в Молдавии речной порт - РИА Новости, 29.09.2023
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20:05 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/port-1899547090.html
Румыния намерена выкупить единственный в Молдавии речной порт
Румыния намерена выкупить единственный в Молдавии речной порт - РИА Новости, 29.09.2023
Румыния намерена выкупить единственный в Молдавии речной порт
Бухарест готов выкупить у Кишинева речной порт Джурджулешты на юге Молдавии, заявил в пятницу в эфире телеканала Digi24 премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:05
2023-09-29T20:05
румыния
молдавия
бухарест
европейский банк реконструкции и развития
евросоюз
в мире
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КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Бухарест готов выкупить у Кишинева речной порт Джурджулешты на юге Молдавии, заявил в пятницу в эфире телеканала Digi24 премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. "Румыния поставила в известность ЕБРР о своем интересе выкупить и развивать этот порт. Поскольку мажоритарным акционером Джурджулешт является ЕБРР. Мы ждем ответа", – сказал Чолаку. Премьер Румынии подчеркнул, что порт в Джурджулештах может стать частью ключевых транспортно-торговых узлов в регионе, вместе с портом в Констанце (Румыния) на фоне ситуации на Украине. По его словам, для Бухареста является стратегической задачей развитие такого хаба, через который могут осуществляться поставки груза, в том числе зерна в страны ЕС. "Одним из важнейших узлов восстановления Украины после окончания военных действий станет Румыния. И на этот раз Бухарест должен быть логистически готов к этому хабу", - добавил Чолаку. Ранее власти Молдавии анонсировали масштабный проект в Джурджулештах. Речь идет о строительстве нового зернохранилища емкостью около 80 000 тонн, нового причала длиной 150 метров и глубиной 5 метров, стоянки для грузовых автомобилей, станции разгрузки, крытых складов, а также обустройстве территории 2,5 га под новый портовый терминал. По планам Кишинева, обновленный порт должен заработать уже в 2028 году.
https://ria.ru/20230928/opros-1899247489.html
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румыния, молдавия, бухарест, европейский банк реконструкции и развития, евросоюз, в мире
Румыния, Молдавия, Бухарест, Европейский банк реконструкции и развития, Евросоюз, В мире
Румыния намерена выкупить единственный в Молдавии речной порт

Румыния намерена выкупить единственный в Молдавии речной порт Джурджулешты

© iStock.com / Thomas FaullФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© iStock.com / Thomas Faull
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Бухарест готов выкупить у Кишинева речной порт Джурджулешты на юге Молдавии, заявил в пятницу в эфире телеканала Digi24 премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Джурджулешты – порт, расположенный в 133,8 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.

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"Румыния поставила в известность ЕБРР о своем интересе выкупить и развивать этот порт. Поскольку мажоритарным акционером Джурджулешт является ЕБРР. Мы ждем ответа", – сказал Чолаку.
Премьер Румынии подчеркнул, что порт в Джурджулештах может стать частью ключевых транспортно-торговых узлов в регионе, вместе с портом в Констанце (Румыния) на фоне ситуации на Украине. По его словам, для Бухареста является стратегической задачей развитие такого хаба, через который могут осуществляться поставки груза, в том числе зерна в страны ЕС.
"Одним из важнейших узлов восстановления Украины после окончания военных действий станет Румыния. И на этот раз Бухарест должен быть логистически готов к этому хабу", - добавил Чолаку.
Ранее власти Молдавии анонсировали масштабный проект в Джурджулештах. Речь идет о строительстве нового зернохранилища емкостью около 80 000 тонн, нового причала длиной 150 метров и глубиной 5 метров, стоянки для грузовых автомобилей, станции разгрузки, крытых складов, а также обустройстве территории 2,5 га под новый портовый терминал. По планам Кишинева, обновленный порт должен заработать уже в 2028 году.
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