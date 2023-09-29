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Южный Судан попросил у России гуманитарную помощь для беженцев

Южный Судан попросил у России гуманитарную помощь для беженцев - РИА Новости, 29.09.2023

Южный Судан попросил у России гуманитарную помощь для беженцев

Южный Судан просит у России гуманитарной помощи для беженцев, прибывших из Судана, поскольку поддержки от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП)... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:34

2023-09-29T18:34

2023-09-29T19:42

южный судан

россия

судан

в мире

салва киир

оон

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Южный Судан просит у России гуманитарной помощи для беженцев, прибывших из Судана, поскольку поддержки от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) недостаточно, заявил РИА Новости министр по делам канцелярии президента Южного Судана Барнаба Мариал Бенджамин.В четверг президент Южного Судана Салва Киир посетил с официальным визитом Москву."У нашего соседа - Республики Судан - произошел серьезный кризис и внутренний конфликт, который ведет к большому числу гуманитарных проблем, множеству погибших и мигрантов. В результате этого мы получаем тысячи суданских беженцев, пересекающих границу с Южным Суданом", - сказал Бенджамин.Министр сообщил, что Южному Судану нужна гуманитарная помощь в большом количестве, отметив, что страна поприветствует любую помощь от России."Мы просим Российскую Федерацию о возможности предоставить нам гуманитарную помощь в виде зерна и медикаментов и всего, что у них есть, чтобы помочь этим людям, которые приезжают, поскольку Всемирной продовольственной программы недостаточно", - добавил Бенджамин.С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. В конце июля стороны конфликта прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде.Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в семь миллионов человек.

https://ria.ru/20230928/druzhba-1899221467.html

https://ria.ru/20230928/diplomatiya-1898487983.html

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