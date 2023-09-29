https://ria.ru/20230929/pomosch-1899517328.html
Путин заявил, что Россия всегда готова помочь Латинской Америке
Путин заявил, что Россия всегда готова помочь Латинской Америке - РИА Новости, 29.09.2023
Путин заявил, что Россия всегда готова помочь Латинской Америке
Россия всегда готова помочь странам Латинской Америки, как при стихийных бедствиях, так и в борьбе с преступностью, заявил Владимир Путин на международной... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:35
2023-09-29T17:35
2023-09-29T17:53
россия
латинская америка
владимир путин
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия всегда готова помочь странам Латинской Америки, как при стихийных бедствиях, так и в борьбе с преступностью, заявил Владимир Путин на международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка"."Наше дружеское отношение к странам региона отражается и в том, что мы всегда готовы прийти на помощь латиноамериканцам", — сказал президент.Глава государства добавил, что Москва неизменно протягивает руку помощи и поддержки Латинской Америке в преодолении разрушительных последствий стихийных бедствий, в борьбе с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и наркотрафиком.
https://ria.ru/20230929/pomosch-1899345339.html
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россия, латинская америка, владимир путин
Россия, Латинская Америка, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия всегда готова помочь Латинской Америке
Путин: Россия всегда готова прийти на помощь странам Латинской Америки
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия всегда готова помочь странам Латинской Америки, как при стихийных бедствиях, так и в борьбе с преступностью, заявил Владимир Путин на международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка".
"Наше дружеское отношение к странам региона отражается и в том, что мы всегда готовы прийти на помощь латиноамериканцам", — сказал президент.
Глава государства добавил, что Москва неизменно протягивает руку помощи и поддержки Латинской Америке в преодолении разрушительных последствий стихийных бедствий, в борьбе с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и наркотрафиком.
Россия всегда приходила на помощь Латинской Америке, заявили в Аргентине