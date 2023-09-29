https://ria.ru/20230929/pomosch-1899483522.html

Жители Башкирии отправили в зону СВО мед, чеснок и лечебные травы

Жители Башкирии отправили в зону СВО мед, чеснок и лечебные травы - РИА Новости, 29.09.2023

Жители Башкирии отправили в зону СВО мед, чеснок и лечебные травы

Жители Стерлитамакского района Башкирии отправили землякам в зону спецоперации башкирский мёд, новый урожай чеснока, лечебные травы и сушёные яблоки для... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:50

2023-09-29T15:50

2023-09-29T15:50

надежные люди

стерлитамакский район

вооруженные силы рф

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УФА, 29 сен - РИА Новости. Жители Стерлитамакского района Башкирии отправили землякам в зону спецоперации башкирский мёд, новый урожай чеснока, лечебные травы и сушёные яблоки для компота, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. "Продолжаем поддерживать наших ребят, находящихся в зоне СВО. Все жители района, от мала до велика, принимают участие в этом благородном деле. Будем поддерживать своих столько, сколько будет нужно. Вместе – мы сила", - написал в своём Telegram-канале глава Стерлитамакского района Евгений Волков. В пресс-службе районной мэрии РИА Новости рассказали, что гуманитарную помощь бойцам в том числе собирала семья Рустема и Гузэль Явваровых из села Талалаевка: они привезли в пункт сбора помощи 50 килограмм чеснока. "Сергей Ломоносов из деревни Кононовский привёз 100 килограммов меда, а фермер из Боголюбовки Анатолий Долгий - 1 тонну башкирского меда. Фермер не в первый раз участвует в сборе гуманитарной помощи, он и ранее отправлял 1 тонну меда", - рассказал собеседник. По данным пресс-службы администрации района, работники детского сада села Рощинский для бойцов заготовили сушёные яблоки для компота, а жители села Ишпарсово - лекарственные травы. Кроме того, с посылками из Стерлитамакского района военным отправят и письма от школьников, добавили в администрации.

стерлитамакский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

стерлитамакский район, вооруженные силы рф