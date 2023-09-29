Жители Башкирии отправили в зону СВО мед, чеснок и лечебные травы
© Фото : пресс-служба администрации Стерлитамакского района БашкирииРустем и Гузэль Явваровы, которые вырастили для бойцов чеснок
© Фото : пресс-служба администрации Стерлитамакского района Башкирии
Рустем и Гузэль Явваровы, которые вырастили для бойцов чеснок
УФА, 29 сен - РИА Новости. Жители Стерлитамакского района Башкирии отправили землякам в зону спецоперации башкирский мёд, новый урожай чеснока, лечебные травы и сушёные яблоки для компота, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
"Продолжаем поддерживать наших ребят, находящихся в зоне СВО. Все жители района, от мала до велика, принимают участие в этом благородном деле. Будем поддерживать своих столько, сколько будет нужно. Вместе – мы сила", - написал в своём Telegram-канале глава Стерлитамакского района Евгений Волков.
© Фото : пресс-служба администрации Стерлитамакского района БашкирииСергей Ломоносов со своим медом
© Фото : пресс-служба администрации Стерлитамакского района Башкирии
Сергей Ломоносов со своим медом
В пресс-службе районной мэрии РИА Новости рассказали, что гуманитарную помощь бойцам в том числе собирала семья Рустема и Гузэль Явваровых из села Талалаевка: они привезли в пункт сбора помощи 50 килограмм чеснока.
"Сергей Ломоносов из деревни Кононовский привёз 100 килограммов меда, а фермер из Боголюбовки Анатолий Долгий - 1 тонну башкирского меда. Фермер не в первый раз участвует в сборе гуманитарной помощи, он и ранее отправлял 1 тонну меда", - рассказал собеседник.
По данным пресс-службы администрации района, работники детского сада села Рощинский для бойцов заготовили сушёные яблоки для компота, а жители села Ишпарсово - лекарственные травы.
Кроме того, с посылками из Стерлитамакского района военным отправят и письма от школьников, добавили в администрации.
© Фото : пресс-служба администрации Стерлитамакского района БашкирииПисьма школьников бойцам в зоне СВО
© Фото : пресс-служба администрации Стерлитамакского района Башкирии
Письма школьников бойцам в зоне СВО