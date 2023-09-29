Рейтинг@Mail.ru
Жители Башкирии отправили в зону СВО мед, чеснок и лечебные травы - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
15:50 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/pomosch-1899483522.html
Жители Башкирии отправили в зону СВО мед, чеснок и лечебные травы
Жители Башкирии отправили в зону СВО мед, чеснок и лечебные травы - РИА Новости, 29.09.2023
Жители Башкирии отправили в зону СВО мед, чеснок и лечебные травы
Жители Стерлитамакского района Башкирии отправили землякам в зону спецоперации башкирский мёд, новый урожай чеснока, лечебные травы и сушёные яблоки для... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:50
2023-09-29T15:50
надежные люди
стерлитамакский район
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899480604_0:10:1052:602_1920x0_80_0_0_e12e99ca1ce8faf3938170d923892244.jpg
УФА, 29 сен - РИА Новости. Жители Стерлитамакского района Башкирии отправили землякам в зону спецоперации башкирский мёд, новый урожай чеснока, лечебные травы и сушёные яблоки для компота, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. "Продолжаем поддерживать наших ребят, находящихся в зоне СВО. Все жители района, от мала до велика, принимают участие в этом благородном деле. Будем поддерживать своих столько, сколько будет нужно. Вместе – мы сила", - написал в своём Telegram-канале глава Стерлитамакского района Евгений Волков. В пресс-службе районной мэрии РИА Новости рассказали, что гуманитарную помощь бойцам в том числе собирала семья Рустема и Гузэль Явваровых из села Талалаевка: они привезли в пункт сбора помощи 50 килограмм чеснока. "Сергей Ломоносов из деревни Кононовский привёз 100 килограммов меда, а фермер из Боголюбовки Анатолий Долгий - 1 тонну башкирского меда. Фермер не в первый раз участвует в сборе гуманитарной помощи, он и ранее отправлял 1 тонну меда", - рассказал собеседник. По данным пресс-службы администрации района, работники детского сада села Рощинский для бойцов заготовили сушёные яблоки для компота, а жители села Ишпарсово - лекарственные травы. Кроме того, с посылками из Стерлитамакского района военным отправят и письма от школьников, добавили в администрации.
стерлитамакский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899480604_12:0:1052:780_1920x0_80_0_0_03e78f49980e54377d631bedec403cb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стерлитамакский район, вооруженные силы рф
Надежные люди, Стерлитамакский район, Вооруженные силы РФ

Жители Башкирии отправили в зону СВО мед, чеснок и лечебные травы

© Фото : пресс-служба администрации Стерлитамакского района БашкирииРустем и Гузэль Явваровы, которые вырастили для бойцов чеснок
Рустем и Гузэль Явваровы, которые вырастили для бойцов чеснок - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба администрации Стерлитамакского района Башкирии
Рустем и Гузэль Явваровы, которые вырастили для бойцов чеснок
Читать ria.ru в
УФА, 29 сен - РИА Новости. Жители Стерлитамакского района Башкирии отправили землякам в зону спецоперации башкирский мёд, новый урожай чеснока, лечебные травы и сушёные яблоки для компота, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
"Продолжаем поддерживать наших ребят, находящихся в зоне СВО. Все жители района, от мала до велика, принимают участие в этом благородном деле. Будем поддерживать своих столько, сколько будет нужно. Вместе – мы сила", - написал в своём Telegram-канале глава Стерлитамакского района Евгений Волков.
© Фото : пресс-служба администрации Стерлитамакского района БашкирииСергей Ломоносов со своим медом
Сергей Ломоносов со своим медом - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба администрации Стерлитамакского района Башкирии
Сергей Ломоносов со своим медом
В пресс-службе районной мэрии РИА Новости рассказали, что гуманитарную помощь бойцам в том числе собирала семья Рустема и Гузэль Явваровых из села Талалаевка: они привезли в пункт сбора помощи 50 килограмм чеснока.
"Сергей Ломоносов из деревни Кононовский привёз 100 килограммов меда, а фермер из Боголюбовки Анатолий Долгий - 1 тонну башкирского меда. Фермер не в первый раз участвует в сборе гуманитарной помощи, он и ранее отправлял 1 тонну меда", - рассказал собеседник.
По данным пресс-службы администрации района, работники детского сада села Рощинский для бойцов заготовили сушёные яблоки для компота, а жители села Ишпарсово - лекарственные травы.
Кроме того, с посылками из Стерлитамакского района военным отправят и письма от школьников, добавили в администрации.
© Фото : пресс-служба администрации Стерлитамакского района БашкирииПисьма школьников бойцам в зоне СВО
Письма школьников бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба администрации Стерлитамакского района Башкирии
Письма школьников бойцам в зоне СВО
 
Надежные людиСтерлитамакский районВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала