Из Волгограда отправили беспилотники и антидроновые устройства в зону СВО
© Фото : Администрация Волгоградской областиВ Волгоградской области отправили новую партию спецгруза для участников СВО
В Волгоградской области отправили новую партию спецгруза для участников СВО
ВОЛГОГРАД, 29 сен - РИА Новости. Беспилотники и антидроновые устройства, печки и походную амуницию передали из Волгоградской области в зону спецоперации, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
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"Беспилотные летательные аппараты, блокираторы дронов - это и другое оборудование военного назначения направила в зону СВО Волгоградская область. Спецснаряжение собрано и передано в соответствии с поступившей от командиров воинских частей волгоградского гарнизона дополнительной заявкой", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что также в зону проведения спецоперации из региона направили печки, походную амуницию, средства связи и прочее. По информации администрации, вещи были закуплены за счёт средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Отмечается, что также в сборе посылок на фронт активно участвуют общественники и жители области, так, сейчас бойцам направляют овощи, фрукты, угощения и письма со словами поддержки.
© Фото : Администрация Волгоградской областиВ Волгоградской области отправили новую партию спецгруза для участников СВО
В Волгоградской области отправили новую партию спецгруза для участников СВО