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Из Волгограда отправили беспилотники и антидроновые устройства в зону СВО

Из Волгограда отправили беспилотники и антидроновые устройства в зону СВО - РИА Новости, 29.09.2023

Из Волгограда отправили беспилотники и антидроновые устройства в зону СВО

Беспилотники и антидроновые устройства, печки и походную амуницию передали из Волгоградской области в зону спецоперации, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:09

2023-09-29T12:09

2023-09-29T12:09

надежные люди

волгоградская область

вооруженные силы рф

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ВОЛГОГРАД, 29 сен - РИА Новости. Беспилотники и антидроновые устройства, печки и походную амуницию передали из Волгоградской области в зону спецоперации, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона. "Беспилотные летательные аппараты, блокираторы дронов - это и другое оборудование военного назначения направила в зону СВО Волгоградская область. Спецснаряжение собрано и передано в соответствии с поступившей от командиров воинских частей волгоградского гарнизона дополнительной заявкой", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что также в зону проведения спецоперации из региона направили печки, походную амуницию, средства связи и прочее. По информации администрации, вещи были закуплены за счёт средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Отмечается, что также в сборе посылок на фронт активно участвуют общественники и жители области, так, сейчас бойцам направляют овощи, фрукты, угощения и письма со словами поддержки.

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоградская область, вооруженные силы рф