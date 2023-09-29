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Из Волгограда отправили беспилотники и антидроновые устройства в зону СВО - РИА Новости, 29.09.2023
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12:09 29.09.2023
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Из Волгограда отправили беспилотники и антидроновые устройства в зону СВО
Из Волгограда отправили беспилотники и антидроновые устройства в зону СВО - РИА Новости, 29.09.2023
Из Волгограда отправили беспилотники и антидроновые устройства в зону СВО
Беспилотники и антидроновые устройства, печки и походную амуницию передали из Волгоградской области в зону спецоперации, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:09
2023-09-29T12:09
надежные люди
волгоградская область
вооруженные силы рф
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ВОЛГОГРАД, 29 сен - РИА Новости. Беспилотники и антидроновые устройства, печки и походную амуницию передали из Волгоградской области в зону спецоперации, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона. "Беспилотные летательные аппараты, блокираторы дронов - это и другое оборудование военного назначения направила в зону СВО Волгоградская область. Спецснаряжение собрано и передано в соответствии с поступившей от командиров воинских частей волгоградского гарнизона дополнительной заявкой", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что также в зону проведения спецоперации из региона направили печки, походную амуницию, средства связи и прочее. По информации администрации, вещи были закуплены за счёт средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Отмечается, что также в сборе посылок на фронт активно участвуют общественники и жители области, так, сейчас бойцам направляют овощи, фрукты, угощения и письма со словами поддержки.
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волгоградская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Волгоградская область, Вооруженные силы РФ

Из Волгограда отправили беспилотники и антидроновые устройства в зону СВО

© Фото : Администрация Волгоградской областиВ Волгоградской области отправили новую партию спецгруза для участников СВО
В Волгоградской области отправили новую партию спецгруза для участников СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : Администрация Волгоградской области
В Волгоградской области отправили новую партию спецгруза для участников СВО
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 сен - РИА Новости. Беспилотники и антидроновые устройства, печки и походную амуницию передали из Волгоградской области в зону спецоперации, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
«
"Беспилотные летательные аппараты, блокираторы дронов - это и другое оборудование военного назначения направила в зону СВО Волгоградская область. Спецснаряжение собрано и передано в соответствии с поступившей от командиров воинских частей волгоградского гарнизона дополнительной заявкой", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что также в зону проведения спецоперации из региона направили печки, походную амуницию, средства связи и прочее. По информации администрации, вещи были закуплены за счёт средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Отмечается, что также в сборе посылок на фронт активно участвуют общественники и жители области, так, сейчас бойцам направляют овощи, фрукты, угощения и письма со словами поддержки.
© Фото : Администрация Волгоградской областиВ Волгоградской области отправили новую партию спецгруза для участников СВО
В Волгоградской области отправили новую партию спецгруза для участников СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : Администрация Волгоградской области
В Волгоградской области отправили новую партию спецгруза для участников СВО
 
Надежные людиВолгоградская областьВооруженные силы РФ
 
 
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