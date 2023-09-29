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Россия всегда приходила на помощь Латинской Америке, заявили в Аргентине
Россия всегда приходила на помощь Латинской Америке, заявили в Аргентине - РИА Новости, 29.09.2023
Россия всегда приходила на помощь Латинской Америке, заявили в Аргентине
Первая парламентская конференция "РФ - Латинская Америка" важна для укрепления связей между странами, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:58
2023-09-29T08:58
2023-09-29T08:58
латинская америка
россия
карибский бассейн
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 сен – РИА Новости. Первая парламентская конференция "РФ - Латинская Америка" важна для укрепления связей между странами, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса. "Я считаю, что парламентская конференция действительно очень ценна и важна для региона Латинской Америки и Карибского бассейна, эта важность заключается в укреплении связей между этим регионом и Россией, регионом, который исторически, всегда получал бескорыстную поддержку и помощь с стороны Российской Федерации и раньше со стороны Советского союза", - сказал он. Парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" начинает свою работу в пятницу в Москве и продлится до понедельника, в ней ожидается участие представителей более половины стран Латинской Америки. Как сообщается на сайте Госдумы, на конференцию ожидается приезд более 200 участников, в том числе парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. В рамках конференции состоятся круглые столы на темы, где обсудят равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество и роль парламентов, развитие гуманитарных связей между Россией и Латинской Америкой и вклад парламентов, справедливый многополярный мир и роль парламентской дипломатии, а также безопасность для всех и позицию парламентов в этом вопросе.
https://ria.ru/20230911/bezviz-1895531994.html
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латинская америка, россия, карибский бассейн, госдума рф, политика
Латинская Америка, Россия, Карибский бассейн, Госдума РФ, Политика
Россия всегда приходила на помощь Латинской Америке, заявили в Аргентине
Эксперт Ламеса: Россия всегда бескорыстно помогала Латинской Америке