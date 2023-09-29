https://ria.ru/20230929/podsvetka-1899554113.html

Архитектурная подсветка украсила порядка ста зданий в Ярославской области

Архитектурная подсветка украсила порядка ста зданий в Ярославской области - РИА Новости, 29.09.2023

Архитектурная подсветка украсила порядка ста зданий в Ярославской области

Архитектурно-художественная подсветка в 2023 году украсила более 40 значимых зданий Ярославской области, всего за два года работы проекта новое освещение... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T20:56

2023-09-29T20:56

2023-09-29T20:56

ярославская область

ярославская область

ярославль

михаил евраев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Архитектурно-художественная подсветка в 2023 году украсила более 40 значимых зданий Ярославской области, всего за два года работы проекта новое освещение получили порядка 100 объектов, сообщило правительство региона. По данным областного правительства, работа по архитектурно-художественной подсветке зданий по инициативе губернатора Михаила Евраева ведется в регионе с прошлого года - тогда подсветку получили порядка 56 объектов. В этом году региональным министерством культуры работы запланированы на более чем 70 объектах. На 41 объекте подсветка уже подключена. В их числе – планетарий и филармония в Ярославле, паломнический центр ярославской епархии, Главное управление МЧС. Михаил Евраев подчеркнул, что проект по организации архитектурно-художественной подсветки зданий будет продолжаться. "Обновленная подсветка не только украсит наши города и поселки в вечернее время, но и привлечет дополнительный поток туристов к замечательным архитектурным памятникам, которыми мы искренне гордимся. Как и планировали, делаем подсветку по всей территории области, даже в самых отдаленных районах. После завершения ремонта в следующем году подсветим ТЮЗ", - рассказал губернатор. По данным областного правительства, архитектурная подсветка зданий в Ярославской области будет работать всю ночь. В связи с началом осенне-зимнего периода ее начнут включать раньше. На одном из заседаний правительства области прозвучало поручение губернатора: режим подсветки должен соблюдаться во всех городских округах и муниципальных районах.

https://ria.ru/20230929/proizvodstvo-1899532332.html

ярославская область

ярославль

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ярославская область, ярославль, михаил евраев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)