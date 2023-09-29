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Володин поблагодарил Центральноамериканский парламент за поддержку России - РИА Новости, 29.09.2023
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12:53 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/podderzhka-1899401862.html
Володин поблагодарил Центральноамериканский парламент за поддержку России
Володин поблагодарил Центральноамериканский парламент за поддержку России - РИА Новости, 29.09.2023
Володин поблагодарил Центральноамериканский парламент за поддержку России
Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН) занял принципиальную позицию в поддержку РФ во всех международных... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:53
2023-09-29T12:53
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латинская америка
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН) занял принципиальную позицию в поддержку РФ во всех международных организациях. Как сообщила пресс-служба Госдумы, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу провел встречу с председателем Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Амадо Серрудом Асеведо. Она прошла в рамках Первой международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка". "Мы знаем, что вы заняли принципиальную позицию в поддержку РФ и во всех международных организациях, и при обсуждении вопросов, которые касаются нашей страны в своей повестке. Мы это ценим, более того, понимаем, как вам не просто", - сказал председатель ГД. При этом на встрече председатель Центральноамериканского парламента отметил, что ПАРЛАСЕН не допустит осуждения России из-за ситуации на Украине. "ПАРЛАСЕН недавно стал наблюдателем в Евролате. Мы хотим использовать эту возможность для того, чтобы предупредить и препятствовать действиям европейских стран осудить Россию в контексте кризиса на Украине. Мы подчеркиваем, что не допустим использования этого геополитического пространства, которое будет препятствовать достижению определенных честных целей", - заявил Амадо Серрудо Асеведо. Председатель Центральноамериканского парламента подчеркнул, что Латинская Америка четко дала понять, что не допустит "никаких осуждений в тех объединениях, где участвует наши страны". Володин поблагодарил за позицию, которую занимает Центральноамериканский парламент. "Хочется сказать в вашем лице слова благодарности всем, кто понимает, насколько непростая ситуация, и делает со своей стороны все зависящее для того, чтобы поддержать построение справедливого миропорядка", - сказал Володин.
https://ria.ru/20230929/pomosch-1899345339.html
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россия, украина, латинская америка, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Украина, Латинская Америка, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поблагодарил Центральноамериканский парламент за поддержку России

Володин: ПАРЛАСЕН поддержал Россию во всех международных организациях

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН) занял принципиальную позицию в поддержку РФ во всех международных организациях.
Как сообщила пресс-служба Госдумы, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу провел встречу с председателем Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Амадо Серрудом Асеведо. Она прошла в рамках Первой международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка".
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"Мы знаем, что вы заняли принципиальную позицию в поддержку РФ и во всех международных организациях, и при обсуждении вопросов, которые касаются нашей страны в своей повестке. Мы это ценим, более того, понимаем, как вам не просто", - сказал председатель ГД.
При этом на встрече председатель Центральноамериканского парламента отметил, что ПАРЛАСЕН не допустит осуждения России из-за ситуации на Украине.
"ПАРЛАСЕН недавно стал наблюдателем в Евролате. Мы хотим использовать эту возможность для того, чтобы предупредить и препятствовать действиям европейских стран осудить Россию в контексте кризиса на Украине. Мы подчеркиваем, что не допустим использования этого геополитического пространства, которое будет препятствовать достижению определенных честных целей", - заявил Амадо Серрудо Асеведо.
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Председатель Центральноамериканского парламента подчеркнул, что Латинская Америка четко дала понять, что не допустит "никаких осуждений в тех объединениях, где участвует наши страны".
Володин поблагодарил за позицию, которую занимает Центральноамериканский парламент.
"Хочется сказать в вашем лице слова благодарности всем, кто понимает, насколько непростая ситуация, и делает со своей стороны все зависящее для того, чтобы поддержать построение справедливого миропорядка", - сказал Володин.
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