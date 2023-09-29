https://ria.ru/20230929/podderzhka-1899263883.html

Производитель горно-шахтной техники увеличит выпуск при поддержке КМСП

Производитель горно-шахтной техники увеличит выпуск при поддержке КМСП - РИА Новости, 29.09.2023

Производитель горно-шахтной техники увеличит выпуск при поддержке КМСП

Челябинский производитель импортозамещающего горно-шахтного и обогатительного оборудования увеличит выпуск и расширит линейку продукции благодаря лизинговой... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T10:00

2023-09-29T10:00

2023-09-29T10:00

россия

корпорация мсп

мсп банк

александр исаевич

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Челябинский производитель импортозамещающего горно-шахтного и обогатительного оборудования увеличит выпуск и расширит линейку продукции благодаря лизинговой поддержке Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила НПО "Пневмаш" льготное лизинговое финансирование на общую сумму 34 миллиона рублей для приобретения новых станков различного назначения. Как ожидается, это поможет компании увеличить выпуск основной продукции на 30% и создать 20 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта по расширению производств составляет 250 миллионов рублей."Корпорация МСП уделяет пристальное внимание проектам, которые развивают импортозамещение. Для предпринимателей, создающих или развивающих такое производство, доступен широкий набор мер поддержки, включая и льготный лизинг. Финансовые и нефинансовые инструменты дают бизнесу возможности для решения самых сложных задач", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В свою очередь, генеральный директор НПО "Пневмаш" Алексей Гугнин отметил растущий спрос на продукцию предприятия как в России, так и в странах СНГ."Общее число заказов год к году выросло более чем в два раза. И льготная лизинговая поддержка стала для нас хорошим ресурсом для развития. Мы дважды использовали этот финансовый механизм, и надеемся на дальнейшее сотрудничество", – сказал Гугнин.Ранее компания воспользовалась еще одним инструментом поддержки, получив в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" кредит в МСП Банке на сумму 100 миллионов рублей под "зонтичное" поручительство КМСП.НПО "Пневмаш" выпускает грохоты, сепараторы и отсадочные машины, питатели, просеивающие поверхности из полиуретана и резины и другую продукцию. В числе постоянных клиентов предприятия – "Евраз", "Северсталь", "Полюс", ММК, "Карельский окатыш" и многие другие.Льготными условиями лизинга могут воспользоваться малые и микропредприятия в сфере обрабатывающего производства при покупке отечественного оборудования на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей (за вычетом аванса). Предпринимателям, для которых условия продукта не подходят, доступна лизинговая программа "Приоритет", по которой можно получить как российское, так и иностранное оборудование по ставке – ключевая ставка ЦБ + 4,5%. Программа "Приоритет", рассчитана на компании здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, обрабатывающего сектора, науки. Для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, доступна лизинговая поддержка по ставке 6% годовых для российского оборудования, и 8% - для иностранного.Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230918/tsekh-1896981222.html

https://ria.ru/20230912/predprinimateli-1895765644.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич