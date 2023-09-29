Рейтинг@Mail.ru
Производитель горно-шахтной техники увеличит выпуск при поддержке КМСП - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/podderzhka-1899263883.html
Производитель горно-шахтной техники увеличит выпуск при поддержке КМСП
Производитель горно-шахтной техники увеличит выпуск при поддержке КМСП - РИА Новости, 29.09.2023
Производитель горно-шахтной техники увеличит выпуск при поддержке КМСП
Челябинский производитель импортозамещающего горно-шахтного и обогатительного оборудования увеличит выпуск и расширит линейку продукции благодаря лизинговой... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:00
2023-09-29T10:00
россия
корпорация мсп
мсп банк
александр исаевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:442:2048:1594_1920x0_80_0_0_242d5f140cc7e07f1d86534ffb0f009f.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Челябинский производитель импортозамещающего горно-шахтного и обогатительного оборудования увеличит выпуск и расширит линейку продукции благодаря лизинговой поддержке Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила НПО "Пневмаш" льготное лизинговое финансирование на общую сумму 34 миллиона рублей для приобретения новых станков различного назначения. Как ожидается, это поможет компании увеличить выпуск основной продукции на 30% и создать 20 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта по расширению производств составляет 250 миллионов рублей."Корпорация МСП уделяет пристальное внимание проектам, которые развивают импортозамещение. Для предпринимателей, создающих или развивающих такое производство, доступен широкий набор мер поддержки, включая и льготный лизинг. Финансовые и нефинансовые инструменты дают бизнесу возможности для решения самых сложных задач", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В свою очередь, генеральный директор НПО "Пневмаш" Алексей Гугнин отметил растущий спрос на продукцию предприятия как в России, так и в странах СНГ."Общее число заказов год к году выросло более чем в два раза. И льготная лизинговая поддержка стала для нас хорошим ресурсом для развития. Мы дважды использовали этот финансовый механизм, и надеемся на дальнейшее сотрудничество", – сказал Гугнин.Ранее компания воспользовалась еще одним инструментом поддержки, получив в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" кредит в МСП Банке на сумму 100 миллионов рублей под "зонтичное" поручительство КМСП.НПО "Пневмаш" выпускает грохоты, сепараторы и отсадочные машины, питатели, просеивающие поверхности из полиуретана и резины и другую продукцию. В числе постоянных клиентов предприятия – "Евраз", "Северсталь", "Полюс", ММК, "Карельский окатыш" и многие другие.Льготными условиями лизинга могут воспользоваться малые и микропредприятия в сфере обрабатывающего производства при покупке отечественного оборудования на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей (за вычетом аванса). Предпринимателям, для которых условия продукта не подходят, доступна лизинговая программа "Приоритет", по которой можно получить как российское, так и иностранное оборудование по ставке – ключевая ставка ЦБ + 4,5%. Программа "Приоритет", рассчитана на компании здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, обрабатывающего сектора, науки. Для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, доступна лизинговая поддержка по ставке 6% годовых для российского оборудования, и 8% - для иностранного.Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230918/tsekh-1896981222.html
https://ria.ru/20230912/predprinimateli-1895765644.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:250:2048:1786_1920x0_80_0_0_c5eef0d98c9befece7a4e431fb2bcb99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич
Россия, Корпорация МСП, МСП Банк, Александр Исаевич

Производитель горно-шахтной техники увеличит выпуск при поддержке КМСП

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Челябинский производитель импортозамещающего горно-шахтного и обогатительного оборудования увеличит выпуск и расширит линейку продукции благодаря лизинговой поддержке Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.
МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила НПО "Пневмаш" льготное лизинговое финансирование на общую сумму 34 миллиона рублей для приобретения новых станков различного назначения. Как ожидается, это поможет компании увеличить выпуск основной продукции на 30% и создать 20 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта по расширению производств составляет 250 миллионов рублей.
Логотип корпорации МСП
Производитель деталей для экскаваторов откроет новый цех при поддержке КМСП
18 сентября, 14:04
"Корпорация МСП уделяет пристальное внимание проектам, которые развивают импортозамещение. Для предпринимателей, создающих или развивающих такое производство, доступен широкий набор мер поддержки, включая и льготный лизинг. Финансовые и нефинансовые инструменты дают бизнесу возможности для решения самых сложных задач", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В свою очередь, генеральный директор НПО "Пневмаш" Алексей Гугнин отметил растущий спрос на продукцию предприятия как в России, так и в странах СНГ.
"Общее число заказов год к году выросло более чем в два раза. И льготная лизинговая поддержка стала для нас хорошим ресурсом для развития. Мы дважды использовали этот финансовый механизм, и надеемся на дальнейшее сотрудничество", – сказал Гугнин.
Ранее компания воспользовалась еще одним инструментом поддержки, получив в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" кредит в МСП Банке на сумму 100 миллионов рублей под "зонтичное" поручительство КМСП.
НПО "Пневмаш" выпускает грохоты, сепараторы и отсадочные машины, питатели, просеивающие поверхности из полиуретана и резины и другую продукцию. В числе постоянных клиентов предприятия – "Евраз", "Северсталь", "Полюс", ММК, "Карельский окатыш" и многие другие.
Логотип корпорации МСП
Предприниматели ДФО привлекли в 1 полугодии почти 340 млрд рублей
12 сентября, 10:38
Льготными условиями лизинга могут воспользоваться малые и микропредприятия в сфере обрабатывающего производства при покупке отечественного оборудования на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей (за вычетом аванса). Предпринимателям, для которых условия продукта не подходят, доступна лизинговая программа "Приоритет", по которой можно получить как российское, так и иностранное оборудование по ставке – ключевая ставка ЦБ + 4,5%. Программа "Приоритет", рассчитана на компании здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, обрабатывающего сектора, науки. Для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, доступна лизинговая поддержка по ставке 6% годовых для российского оборудования, и 8% - для иностранного.
Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
РоссияКорпорация МСПМСП БанкАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала