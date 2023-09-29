https://ria.ru/20230929/pobeg-1899461228.html

В Рязанской области разыскивают троих беглецов из колонии-поселения

В Рязанской области разыскивают троих беглецов из колонии-поселения - РИА Новости, 29.09.2023

В Рязанской области разыскивают троих беглецов из колонии-поселения

В Рязанской области разыскивают троих осужденных, которые ушли с рабочего места на объекте колонии-поселения №4, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:10

2023-09-29T15:10

2023-09-29T15:10

происшествия

рязанская область

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152029/88/1520298854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51c54cb795b1b62b472684c8acf4fca8.jpg

РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. В Рязанской области разыскивают троих осужденных, которые ушли с рабочего места на объекте колонии-поселения №4, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону. "Двадцать девятого сентября трое осужденных самовольно покинули рабочее место, находящееся на… объекте колонии-поселения №4 УФСИН России по Рязанской области вне режимной территории. В ходе проведения плановой проверки было выявлено отсутствие осужденных. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили в ведомстве. Собеседница агентства уточнила, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации.

https://ria.ru/20230922/pobeg-1897945574.html

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, рязанская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)