Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области разыскивают троих беглецов из колонии-поселения - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/pobeg-1899461228.html
В Рязанской области разыскивают троих беглецов из колонии-поселения
В Рязанской области разыскивают троих беглецов из колонии-поселения - РИА Новости, 29.09.2023
В Рязанской области разыскивают троих беглецов из колонии-поселения
В Рязанской области разыскивают троих осужденных, которые ушли с рабочего места на объекте колонии-поселения №4, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:10
2023-09-29T15:10
происшествия
рязанская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152029/88/1520298854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51c54cb795b1b62b472684c8acf4fca8.jpg
РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. В Рязанской области разыскивают троих осужденных, которые ушли с рабочего места на объекте колонии-поселения №4, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону. "Двадцать девятого сентября трое осужденных самовольно покинули рабочее место, находящееся на… объекте колонии-поселения №4 УФСИН России по Рязанской области вне режимной территории. В ходе проведения плановой проверки было выявлено отсутствие осужденных. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили в ведомстве. Собеседница агентства уточнила, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации.
https://ria.ru/20230922/pobeg-1897945574.html
рязанская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152029/88/1520298854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b06877041c88a1b6559510646c069ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Рязанской области разыскивают троих беглецов из колонии-поселения

ФСИН разыскивает в Рязанской области троих сбежавших из колонии-поселения

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России
Сотрудник ФСИН России - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФСИН России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. В Рязанской области разыскивают троих осужденных, которые ушли с рабочего места на объекте колонии-поселения №4, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.
"Двадцать девятого сентября трое осужденных самовольно покинули рабочее место, находящееся на… объекте колонии-поселения №4 УФСИН России по Рязанской области вне режимной территории. В ходе проведения плановой проверки было выявлено отсутствие осужденных. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили в ведомстве.
Собеседница агентства уточнила, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Под Иркутском задержали мужчину, сбежавшего из колонии в день освобождения
22 сентября, 10:26
 
ПроисшествияРязанская областьРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала