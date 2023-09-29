https://ria.ru/20230929/pobeg-1899461228.html
В Рязанской области разыскивают троих беглецов из колонии-поселения
В Рязанской области разыскивают троих беглецов из колонии-поселения - РИА Новости, 29.09.2023
В Рязанской области разыскивают троих беглецов из колонии-поселения
В Рязанской области разыскивают троих осужденных, которые ушли с рабочего места на объекте колонии-поселения №4, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:10
2023-09-29T15:10
2023-09-29T15:10
происшествия
рязанская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. В Рязанской области разыскивают троих осужденных, которые ушли с рабочего места на объекте колонии-поселения №4, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону. "Двадцать девятого сентября трое осужденных самовольно покинули рабочее место, находящееся на… объекте колонии-поселения №4 УФСИН России по Рязанской области вне режимной территории. В ходе проведения плановой проверки было выявлено отсутствие осужденных. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сообщили в ведомстве. Собеседница агентства уточнила, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Рязанской области разыскивают троих беглецов из колонии-поселения
ФСИН разыскивает в Рязанской области троих сбежавших из колонии-поселения