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Рогов заявил, что ВСУ активно сдаются на Ореховском направлении - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/plen-1899338211.html
Рогов заявил, что ВСУ активно сдаются на Ореховском направлении
Рогов заявил, что ВСУ активно сдаются на Ореховском направлении - РИА Новости, 29.09.2023
Рогов заявил, что ВСУ активно сдаются на Ореховском направлении
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинское контрнаступление породило феномен, когда... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T07:37
2023-09-29T07:37
специальная военная операция на украине
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинское контрнаступление породило феномен, когда брошенные в наступление украинские солдаты добровольно сдаются в плен. "Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно - на ореховском направлении запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления", - сказал Рогов. По его словам, в среднем за день в плен сдаются от двух до пяти украинских военнослужащих. "Причин тому несколько. Первая - моральный дух у противника на нуле, вторая - к ним пришло понимание того, что ничего у них не получится, третья - отсутствие мотивации умирать за шайку (Владимира) Зеленского", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899338066.html
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владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов заявил, что ВСУ активно сдаются на Ореховском направлении

Рогов: солдаты ВСУ активно сдаются группами на Ореховском направлении

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинское контрнаступление породило феномен, когда брошенные в наступление украинские солдаты добровольно сдаются в плен.
«
"Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно - на ореховском направлении запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления", - сказал Рогов.
По его словам, в среднем за день в плен сдаются от двух до пяти украинских военнослужащих.
"Причин тому несколько. Первая - моральный дух у противника на нуле, вторая - к ним пришло понимание того, что ничего у них не получится, третья - отсутствие мотивации умирать за шайку (Владимира) Зеленского", - сказал Рогов.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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