https://ria.ru/20230929/plen-1899338211.html

Рогов заявил, что ВСУ активно сдаются на Ореховском направлении

Рогов заявил, что ВСУ активно сдаются на Ореховском направлении - РИА Новости, 29.09.2023

Рогов заявил, что ВСУ активно сдаются на Ореховском направлении

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинское контрнаступление породило феномен, когда... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T07:37

2023-09-29T07:37

2023-09-29T07:37

специальная военная операция на украине

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинское контрнаступление породило феномен, когда брошенные в наступление украинские солдаты добровольно сдаются в плен. "Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно - на ореховском направлении запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления", - сказал Рогов. По его словам, в среднем за день в плен сдаются от двух до пяти украинских военнослужащих. "Причин тому несколько. Первая - моральный дух у противника на нуле, вторая - к ним пришло понимание того, что ничего у них не получится, третья - отсутствие мотивации умирать за шайку (Владимира) Зеленского", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899338066.html

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владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность