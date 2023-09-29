https://ria.ru/20230929/pkhuket-1899384070.html

Пхукету нужны миллиарды долларов на развитие туристической инфраструктуры

Пхукету нужны миллиарды долларов на развитие туристической инфраструктуры - РИА Новости, 29.09.2023

Пхукету нужны миллиарды долларов на развитие туристической инфраструктуры

Власти Пхукета, одной из самых популярных у туристов провинций Таиланда, запросили 148 миллиардов батов (около четырех миллиардов долларов) на модернизацию... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:27

2023-09-29T16:27

2023-09-29T16:27

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таиланд

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Пхукета, одной из самых популярных у туристов провинций Таиланда, запросили 148 миллиардов батов (около четырех миллиардов долларов) на модернизацию туристической инфраструктуры, сообщает тайская газета Bangkok Post. По ее данным, департамент транспорта провинции запросит этот бюджет, чтобы сделать Пхукет региональным туристическим центром. В планы ведомства входит, помимо прочего, строительство второго аэропорта. "Правительство продвигает стимулы для развития туризма, такие как безвизовые льготы и улучшение транспортной инфраструктуры. Семь проектов включают в себя строительство нескольких автомагистралей через Пхукет, расширение автомагистралей и эстакад, а также строительство второго аэропорта Пхукета", — заявил министр транспорта страны Сурия Джунгрунгкит по итогам визита в провинцию. Заместитель губернатора Пхукета Амнуай Пинсуван заявил, что местные правительственные учреждения и бизнес-сектор готовы предложить свои требования премьер-министру Таиланда Сеттхе Тхависину во время его турне по острову в пятницу. Ранее сообщалось, что власти Таиланда совместно с отелями Пхукета запустят кампанию по сохранению воды на острове, чтобы восполнить ее нехватку в туристической индустрии. В августе пресс-секретарь правительства Трайсури Тайсаранакул заявила о том, что РФ заняла пятое место среди стран с самым большим турпотоком в Таиланд, число россиян превысило 850 тысяч с начала года. Лидером стала Малайзия с 2,4 миллиона человек, второе место занял Китай с 1,8 миллиона, третье – в Южная Корея с 907 тысячами и четвертое – Индия с 886 тысячами.

https://ria.ru/20230926/tailand-1898813445.html

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд