https://ria.ru/20230929/peskov-1899411148.html

Песков ответил на вопрос о возможном участии "Вагнера" в СВО

Песков ответил на вопрос о возможном участии "Вагнера" в СВО - РИА Новости, 29.09.2023

Песков ответил на вопрос о возможном участии "Вагнера" в СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что только Министерство обороны сегодня может ответить на вопрос, может ли "Вагнер" снова участвовать в... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:27

2023-09-29T13:27

2023-09-29T13:38

дмитрий песков

чвк "вагнер"

россия

сво

политика

украина

владимир путин

юнус-бек евкуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878551824_0:287:3074:2016_1920x0_80_0_0_a57f8460a17484e7aa137ed67acdcb81.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что только Министерство обороны сегодня может ответить на вопрос, может ли "Вагнер" снова участвовать в спецоперации России на Украине.Накануне президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым. Ранее в СМИ были сообщения, что полковник в отставке Андрей Трошев рассматривается в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Как заявил РИА Новости Песков, Трошев уже работает в Министерстве обороны."На этот вопрос может ответить только Министерство обороны... Поэтому я рекомендую вам обратиться туда с этим вопросом", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли вчерашняя встреча то, что "Вагнер" вернется к участию в спецоперации.На уточняющий вопрос, в каком статусе Трошев находится в структуре Минобороны, представитель Кремля ответил, что "он там работает".

https://ria.ru/20230929/peskov-1899414329.html

https://ria.ru/20230929/dogovor-1899412650.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, чвк "вагнер", россия, сво, политика, украина, владимир путин, юнус-бек евкуров