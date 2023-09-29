https://ria.ru/20230929/peskov-1899411148.html
Песков ответил на вопрос о возможном участии "Вагнера" в СВО
Песков ответил на вопрос о возможном участии "Вагнера" в СВО - РИА Новости, 29.09.2023
Песков ответил на вопрос о возможном участии "Вагнера" в СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что только Министерство обороны сегодня может ответить на вопрос, может ли "Вагнер" снова участвовать в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:27
2023-09-29T13:27
2023-09-29T13:38
дмитрий песков
чвк "вагнер"
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сво
политика
украина
владимир путин
юнус-бек евкуров
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что только Министерство обороны сегодня может ответить на вопрос, может ли "Вагнер" снова участвовать в спецоперации России на Украине.Накануне президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым. Ранее в СМИ были сообщения, что полковник в отставке Андрей Трошев рассматривается в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Как заявил РИА Новости Песков, Трошев уже работает в Министерстве обороны."На этот вопрос может ответить только Министерство обороны... Поэтому я рекомендую вам обратиться туда с этим вопросом", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли вчерашняя встреча то, что "Вагнер" вернется к участию в спецоперации.На уточняющий вопрос, в каком статусе Трошев находится в структуре Минобороны, представитель Кремля ответил, что "он там работает".
https://ria.ru/20230929/peskov-1899414329.html
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дмитрий песков, чвк "вагнер", россия, сво, политика, украина, владимир путин, юнус-бек евкуров
Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер", Россия, СВО, Политика, Украина, Владимир Путин, Юнус-Бек Евкуров
Песков ответил на вопрос о возможном участии "Вагнера" в СВО
Песков: на вопрос о возможном участии "Вагнера" в СВО может ответить только МО