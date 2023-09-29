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Власти Перу закрыли для туристов часть города инков Мачу-Пикчу - РИА Новости, 29.09.2023
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Туризм
 
19:48 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/peru-1899340193.html
Власти Перу закрыли для туристов часть города инков Мачу-Пикчу
Власти Перу закрыли для туристов часть города инков Мачу-Пикчу - РИА Новости, 29.09.2023
Власти Перу закрыли для туристов часть города инков Мачу-Пикчу
Департамент культуры перуанской провинции Куско ограничил доступ посетителей в Храм Кондора и обсерваторию древнего города инков Мачу-Пикчу из-за износа... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:48
2023-09-29T19:48
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МЕХИКО, 29 сен - РИА Новости. Департамент культуры перуанской провинции Куско ограничил доступ посетителей в Храм Кондора и обсерваторию древнего города инков Мачу-Пикчу из-за износа каменных элементов, вызванного интенсивным трафиком, сообщила директор учреждения Маритца Роса Кандиа. "Каменные элементы изношены из-за интенсивного ежедневного движения в пострадавших секторах. В настоящий момент наши посетители больше не смогут войти в храм Кондора и Интиуатану, которые имеют ряд повреждений", - заявила чиновница местной радиостанции RPP. По словам Кандии, комитет управления Мачу-Пикчу планирует рассмотреть вопрос бессрочного закрытия некоторых участков цитадели инков. Продолжительность ограничения доступа будет зависеть от технической оценки и маршрута Инкальякта. Храм Кондора - скальный массив, имеющий форму птицы с распростертыми крыльями, который предположительно использовался для жертвоприношений. Интиуатану считают астрономической обсерваторией для измерения времени, времени года и сроков посевных. Эти объекты являются одними из главных туристических достопримечательностей города инков.
https://ria.ru/20230707/machu-pikchu-1879404535.html
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новости - туризм, туризм, туристы, перу
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Перу
Власти Перу закрыли для туристов часть города инков Мачу-Пикчу

Власти Перу закрыли для туристов часть города инков Мачу-Пикчу из-за износа

© iStock.com / OGphotoЛамы на руинах города инков Мачу-Пикчу в Перу
Ламы на руинах города инков Мачу-Пикчу в Перу - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© iStock.com / OGphoto
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МЕХИКО, 29 сен - РИА Новости. Департамент культуры перуанской провинции Куско ограничил доступ посетителей в Храм Кондора и обсерваторию древнего города инков Мачу-Пикчу из-за износа каменных элементов, вызванного интенсивным трафиком, сообщила директор учреждения Маритца Роса Кандиа.
"Каменные элементы изношены из-за интенсивного ежедневного движения в пострадавших секторах. В настоящий момент наши посетители больше не смогут войти в храм Кондора и Интиуатану, которые имеют ряд повреждений", - заявила чиновница местной радиостанции RPP.
По словам Кандии, комитет управления Мачу-Пикчу планирует рассмотреть вопрос бессрочного закрытия некоторых участков цитадели инков. Продолжительность ограничения доступа будет зависеть от технической оценки и маршрута Инкальякта.
Храм Кондора - скальный массив, имеющий форму птицы с распростертыми крыльями, который предположительно использовался для жертвоприношений. Интиуатану считают астрономической обсерваторией для измерения времени, времени года и сроков посевных. Эти объекты являются одними из главных туристических достопримечательностей города инков.
Древний город Мачу-Пикчу - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Город инков. Тайны нового чуда света —Мачу-Пикчу
7 июля, 05:21
 
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