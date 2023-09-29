https://ria.ru/20230929/peru-1899340193.html

Власти Перу закрыли для туристов часть города инков Мачу-Пикчу

Власти Перу закрыли для туристов часть города инков Мачу-Пикчу - РИА Новости, 29.09.2023

Власти Перу закрыли для туристов часть города инков Мачу-Пикчу

Департамент культуры перуанской провинции Куско ограничил доступ посетителей в Храм Кондора и обсерваторию древнего города инков Мачу-Пикчу из-за износа... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:48

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МЕХИКО, 29 сен - РИА Новости. Департамент культуры перуанской провинции Куско ограничил доступ посетителей в Храм Кондора и обсерваторию древнего города инков Мачу-Пикчу из-за износа каменных элементов, вызванного интенсивным трафиком, сообщила директор учреждения Маритца Роса Кандиа. "Каменные элементы изношены из-за интенсивного ежедневного движения в пострадавших секторах. В настоящий момент наши посетители больше не смогут войти в храм Кондора и Интиуатану, которые имеют ряд повреждений", - заявила чиновница местной радиостанции RPP. По словам Кандии, комитет управления Мачу-Пикчу планирует рассмотреть вопрос бессрочного закрытия некоторых участков цитадели инков. Продолжительность ограничения доступа будет зависеть от технической оценки и маршрута Инкальякта. Храм Кондора - скальный массив, имеющий форму птицы с распростертыми крыльями, который предположительно использовался для жертвоприношений. Интиуатану считают астрономической обсерваторией для измерения времени, времени года и сроков посевных. Эти объекты являются одними из главных туристических достопримечательностей города инков.

https://ria.ru/20230707/machu-pikchu-1879404535.html

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