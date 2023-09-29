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Центральная Азия стала ключевым звеном глобальных перевозок, заявил Токаев
Центральная Азия стала ключевым звеном глобальных перевозок, заявил Токаев - РИА Новости, 29.09.2023
Центральная Азия стала ключевым звеном глобальных перевозок, заявил Токаев
Центральноазиатский регион становится ключевым звеном глобальных перевозок, играя важную роль в качестве моста по направлениям "Север – Юг", "Восток – Запад",... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:44
2023-09-29T18:44
2023-09-29T18:56
центральная азия
казахстан
касым-жомарт токаев
в мире
экономика
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АЛМА-АТА, 29 сен – РИА Новости. Центральноазиатский регион становится ключевым звеном глобальных перевозок, играя важную роль в качестве моста по направлениям "Север – Юг", "Восток – Запад", заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече глав государств Центральной Азии с членами Восточного комитета германской экономики в Берлине. "Сегодня центральноазиатский регион становится ключевым звеном глобальных перевозок, играя важную роль в качестве континентального моста по направлениям "Север – Юг", "Восток – Запад". Особое значение приобретает развитие Транскаспийского маршрута и его сопряжение со стратегией Global Gateway. В среднесрочной перспективе объем грузопотока по данному коридору может быть увеличен в пять раз. Для этого ведется планомерная работа", - сказал Токаев. Казахстанский лидер пригласил немецких партнеров принять участие "в развитии Транскаспийского маршрута и портов Каспийского моря, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров".
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центральная азия, казахстан, касым-жомарт токаев, в мире, экономика
Центральная Азия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, В мире, Экономика
Центральная Азия стала ключевым звеном глобальных перевозок, заявил Токаев
Токаев: Центральная Азия стала ключевым звеном глобальных перевозок