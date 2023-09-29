https://ria.ru/20230929/perevody-1899355794.html

ЦБ продлил ограничения на переводы физлиц за границу

ЦБ продлил ограничения на переводы физлиц за границу - РИА Новости, 29.09.2023

ЦБ продлил ограничения на переводы физлиц за границу

ЦБ РФ продлил до 31 марта действие лимита в 1 миллион долларов для переводов россиян и дружественных нерезидентов за границу, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:53

2023-09-29T09:53

2023-09-29T09:56

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ЦБ РФ продлил до 31 марта действие лимита в 1 миллион долларов для переводов россиян и дружественных нерезидентов за границу, говорится в сообщении регулятора. "Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года. Граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте", - сказано в сообщении. Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тысяч долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Физические лица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках. Ограничения по выводу денег за рубеж продлеваются не впервые, в прошлый раз регулятор принимал такое решение в конце марта. Тогда они также продлевались на шесть месяцев.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

https://ria.ru/20230726/rubl-1886236458.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)