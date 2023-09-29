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В Приамурье пересмотрят дорожные развязки - РИА Новости, 29.09.2023
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Амурская область
Амурская область
 
07:14 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/peresmotr-1899337030.html
В Приамурье пересмотрят дорожные развязки
В Приамурье пересмотрят дорожные развязки - РИА Новости, 29.09.2023
В Приамурье пересмотрят дорожные развязки
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил пересмотреть схему дорожных развязок улицы Василенко в Благовещенске в связи с масштабной застройкой территории,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T07:14
2023-09-29T07:14
амурская область
общество
благовещенск
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил пересмотреть схему дорожных развязок улицы Василенко в Благовещенске в связи с масштабной застройкой территории, сообщает правительство региона. Речь об этом шла на совещании по ситуации в сфере долевого строительства под руководством главы области. Сейчас в регионе возводятся 127 многоквартирных жилых домов, 46 - с привлечением средств дольщиков. Кроме того, в областной столице строится жилищный комплекс "Современник" вблизи микрорайона "Тепличный", где квартиры, в частности, получат "обманутые дольщики" компании "Городок". Далее в этом районе построят еще порядка 360 тысяч квадратных метров жилья. "Необходимо обратить внимание на схему дорожных развязок в данном районе, оценить пропускную способность улицы Василенко в связи с масштабной застройкой. Поручил минтрансу области разработать схему дорожного движения с учетом быстро растущего жилого района", - рассказал Орлов. Ожидается, что только в строящемся микрорайоне "Современные кварталы" появится порядка 6 тысяч новых квартир. При этом в районе "Тепличного" работают и другие строительные компании. Здесь уже построен детский сад, планируется возведение физкультурно-оздоровительного центра, школы и поликлиники. В едином реестре проблемных объектов остается два дома компании "Городок" в Благовещенске. Сорок шесть "обманутых дольщиков" ожидают получение квартир. Сорок три из них предоставят жилье до конца года в МЖК "Современник". Сейчас идет строительство уже второго литера, его готовность - 70%. Еще трое граждан получат свои квартиры при вводе следующих этапов жилого комплекса, либо в других объектах застройщика. "При условии обеспечения всех граждан мерой государственной поддержки до конца 2023 года вопрос с "обманутыми дольщиками" в регионе буден закрыт полностью", - рассказал глава регионального минстроя Николай Сибиряков.
https://ria.ru/20230928/priamure-1899091636.html
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общество, благовещенск, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Общество, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
В Приамурье пересмотрят дорожные развязки

В Приамурье пересмотрят дорожные развязки в связи с масштабной застройкой

© пресс-служба губернатора ЯНАОАвтомобильная развязка
Автомобильная развязка
© пресс-служба губернатора ЯНАО
Автомобильная развязка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил пересмотреть схему дорожных развязок улицы Василенко в Благовещенске в связи с масштабной застройкой территории, сообщает правительство региона.
Речь об этом шла на совещании по ситуации в сфере долевого строительства под руководством главы области. Сейчас в регионе возводятся 127 многоквартирных жилых домов, 46 - с привлечением средств дольщиков. Кроме того, в областной столице строится жилищный комплекс "Современник" вблизи микрорайона "Тепличный", где квартиры, в частности, получат "обманутые дольщики" компании "Городок". Далее в этом районе построят еще порядка 360 тысяч квадратных метров жилья.
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"Необходимо обратить внимание на схему дорожных развязок в данном районе, оценить пропускную способность улицы Василенко в связи с масштабной застройкой. Поручил минтрансу области разработать схему дорожного движения с учетом быстро растущего жилого района", - рассказал Орлов.
Ожидается, что только в строящемся микрорайоне "Современные кварталы" появится порядка 6 тысяч новых квартир. При этом в районе "Тепличного" работают и другие строительные компании. Здесь уже построен детский сад, планируется возведение физкультурно-оздоровительного центра, школы и поликлиники.
В едином реестре проблемных объектов остается два дома компании "Городок" в Благовещенске. Сорок шесть "обманутых дольщиков" ожидают получение квартир. Сорок три из них предоставят жилье до конца года в МЖК "Современник". Сейчас идет строительство уже второго литера, его готовность - 70%. Еще трое граждан получат свои квартиры при вводе следующих этапов жилого комплекса, либо в других объектах застройщика.
"При условии обеспечения всех граждан мерой государственной поддержки до конца 2023 года вопрос с "обманутыми дольщиками" в регионе буден закрыт полностью", - рассказал глава регионального минстроя Николай Сибиряков.
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