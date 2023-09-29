https://ria.ru/20230929/peresmotr-1899337030.html

В Приамурье пересмотрят дорожные развязки

В Приамурье пересмотрят дорожные развязки - РИА Новости, 29.09.2023

В Приамурье пересмотрят дорожные развязки

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил пересмотреть схему дорожных развязок улицы Василенко в Благовещенске в связи с масштабной застройкой территории,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T07:14

2023-09-29T07:14

2023-09-29T07:14

амурская область

общество

благовещенск

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил пересмотреть схему дорожных развязок улицы Василенко в Благовещенске в связи с масштабной застройкой территории, сообщает правительство региона. Речь об этом шла на совещании по ситуации в сфере долевого строительства под руководством главы области. Сейчас в регионе возводятся 127 многоквартирных жилых домов, 46 - с привлечением средств дольщиков. Кроме того, в областной столице строится жилищный комплекс "Современник" вблизи микрорайона "Тепличный", где квартиры, в частности, получат "обманутые дольщики" компании "Городок". Далее в этом районе построят еще порядка 360 тысяч квадратных метров жилья. "Необходимо обратить внимание на схему дорожных развязок в данном районе, оценить пропускную способность улицы Василенко в связи с масштабной застройкой. Поручил минтрансу области разработать схему дорожного движения с учетом быстро растущего жилого района", - рассказал Орлов. Ожидается, что только в строящемся микрорайоне "Современные кварталы" появится порядка 6 тысяч новых квартир. При этом в районе "Тепличного" работают и другие строительные компании. Здесь уже построен детский сад, планируется возведение физкультурно-оздоровительного центра, школы и поликлиники. В едином реестре проблемных объектов остается два дома компании "Городок" в Благовещенске. Сорок шесть "обманутых дольщиков" ожидают получение квартир. Сорок три из них предоставят жилье до конца года в МЖК "Современник". Сейчас идет строительство уже второго литера, его готовность - 70%. Еще трое граждан получат свои квартиры при вводе следующих этапов жилого комплекса, либо в других объектах застройщика. "При условии обеспечения всех граждан мерой государственной поддержки до конца 2023 года вопрос с "обманутыми дольщиками" в регионе буден закрыт полностью", - рассказал глава регионального минстроя Николай Сибиряков.

https://ria.ru/20230928/priamure-1899091636.html

https://ria.ru/20230926/agrarii-1898760680.html

благовещенск

амурская область

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общество, благовещенск, василий орлов (губернатор), амурская область