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Почти 46 тысяч услуг по перераспределению земли оказали в Подмосковье - РИА Новости, 29.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:08 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/pereraspredelenie-1899459832.html
Почти 46 тысяч услуг по перераспределению земли оказали в Подмосковье
Почти 46 тысяч услуг по перераспределению земли оказали в Подмосковье - РИА Новости, 29.09.2023
Почти 46 тысяч услуг по перераспределению земли оказали в Подмосковье
С начала текущего года около 46 тысяч собственников земельных участков в Московской области воспользовались электронной услугой по их перераспределению,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:08
2023-09-29T15:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. С начала текущего года около 46 тысяч собственников земельных участков в Московской области воспользовались электронной услугой по их перераспределению, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова уточнила, что услуга по перераспределению земель возглавляет рейтинг самых востребованных в сфере земельно-имущественных отношений. С начала 2023 года жители подали около 46 тысяч подобных заявлений."Прежде чем обращаться за услугой, на портале РПГУ заявители могут уточнить, имеет ли участок ограничения и обременения. А с помощью чат-бота можно рассчитать стоимость прирезки при перераспределении земельного участка. Удобство еще и в том, что благодаря оптимизации адрес указывается в документах уже на этапе получения услуги по перераспределению земельного участка и сразу отражается в ЕГРН", - сказала Адигамова, ее слова приводит пресс-служба.В ведомстве добавили, что электронной услугой по перераспределению могут воспользоваться собственники земель для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), огородничества и садоводства. С помощью госуслуги жители могут увеличить площадь своего надела для выравнивания его границ или выпрямления их изломанности по цене, равной половине от кадастровой стоимости прирезаемого участка.Чтобы получить услугу по перераспределению, собственнику сначала необходимо образовать земельный участок – для этого нужно изготовить схему на кадастровом плане территории. После чего органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утвердят схему. Как только вновь образованный участок поставят на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), заявитель и администрация будут обязаны заключить соглашение о перераспределении (документ подлежит обязательной государственной регистрации).Стоит отметить, что прирезать участок, который находится на ограниченных в обороте землях, нельзя в охранных, санитарных или других зонах. При условии, что земельный участок принадлежит третьим лицам или если на нем, уже присутствуют объекты капитального строительства, которые принадлежат другим собственникам, а также, если на данный участок уже претендует другой заявитель. В регламенте госуслуг на портале РПГУ указан перечень оснований для отказа.
https://ria.ru/20230518/zemlya-1872749899.html
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московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье

Почти 46 тысяч услуг по перераспределению земли оказали в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. С начала текущего года около 46 тысяч собственников земельных участков в Московской области воспользовались электронной услугой по их перераспределению, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова уточнила, что услуга по перераспределению земель возглавляет рейтинг самых востребованных в сфере земельно-имущественных отношений. С начала 2023 года жители подали около 46 тысяч подобных заявлений.
"Прежде чем обращаться за услугой, на портале РПГУ заявители могут уточнить, имеет ли участок ограничения и обременения. А с помощью чат-бота можно рассчитать стоимость прирезки при перераспределении земельного участка. Удобство еще и в том, что благодаря оптимизации адрес указывается в документах уже на этапе получения услуги по перераспределению земельного участка и сразу отражается в ЕГРН", - сказала Адигамова, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что электронной услугой по перераспределению могут воспользоваться собственники земель для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), огородничества и садоводства. С помощью госуслуги жители могут увеличить площадь своего надела для выравнивания его границ или выпрямления их изломанности по цене, равной половине от кадастровой стоимости прирезаемого участка.
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Чтобы получить услугу по перераспределению, собственнику сначала необходимо образовать земельный участок – для этого нужно изготовить схему на кадастровом плане территории. После чего органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утвердят схему. Как только вновь образованный участок поставят на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), заявитель и администрация будут обязаны заключить соглашение о перераспределении (документ подлежит обязательной государственной регистрации).
Стоит отметить, что прирезать участок, который находится на ограниченных в обороте землях, нельзя в охранных, санитарных или других зонах. При условии, что земельный участок принадлежит третьим лицам или если на нем, уже присутствуют объекты капитального строительства, которые принадлежат другим собственникам, а также, если на данный участок уже претендует другой заявитель. В регламенте госуслуг на портале РПГУ указан перечень оснований для отказа.
 
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