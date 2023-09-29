https://ria.ru/20230929/pensii-1899509804.html
Правительство внесло в ГД проект об увеличении среднего размера пенсии
Правительство внесло в ГД проект об увеличении среднего размера пенсии - РИА Новости, 29.09.2023
Правительство внесло в ГД проект об увеличении среднего размера пенсии
Средний размер пенсии в России в новом году может увеличиться как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, соответствующий законопроект в Госдуму... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:10
2023-09-29T17:10
2023-09-29T18:54
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Средний размер пенсии в России в новом году может увеличиться как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство, документ доступен в думской электронной базе. "Средний размер пенсионного обеспечения работающих получателей страховой пенсии увеличится на 1572 рубля и <...> составит 22 605 рублей, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль и <...> составит 23 449 рублей", — указано в документе.Кроме того, с 1 октября 2024 года "военные" пенсии увеличатся на 4,5 процента.В 2024 году на выплату пенсий в бюджете предусмотрено более десяти триллионов рублей.Всего в следующем году на пенсии, пособия и меры социальной поддержки в общей сложности уйдет более 16 триллионов рублей, сообщила пресс-служба Минтруда.
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общество, госдума рф, правительство рф
Общество, Госдума РФ, Правительство РФ
Правительство внесло в ГД проект об увеличении среднего размера пенсии
Размер пенсии неработающих пенсионеров в 2024 году превысит 23 тысячи рублей
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Средний размер пенсии в России в новом году может увеличиться как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство, документ
доступен в думской электронной базе.
"Средний размер пенсионного обеспечения работающих получателей страховой пенсии увеличится на 1572 рубля и <...> составит 22 605 рублей, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль и <...> составит 23 449 рублей", — указано в документе.
Кроме того, с 1 октября 2024 года "военные" пенсии увеличатся на 4,5 процента.
В 2024 году на выплату пенсий в бюджете предусмотрено более десяти триллионов рублей.
Всего в следующем году на пенсии, пособия и меры социальной поддержки в общей сложности уйдет более 16 триллионов рублей, сообщила пресс-служба Минтруда.
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