https://ria.ru/20230929/partiya-1899328860.html
Миронов заявил, что СРЗП готова выдвинуть Путина на выборах-2024
Миронов заявил, что СРЗП готова выдвинуть Путина на выборах-2024 - РИА Новости, 29.09.2023
Миронов заявил, что СРЗП готова выдвинуть Путина на выборах-2024
Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил РИА Новости, что партия готова не просто поддержать, а выдвинуть кандидатуру президента РФ... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T03:14
2023-09-29T03:14
2023-09-29T03:14
политика
россия
владимир путин
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил РИА Новости, что партия готова не просто поддержать, а выдвинуть кандидатуру президента РФ Владимира Путина на предстоящих в 2024 году президентских выборах."Мы будем не то что поддерживать, мы выдвинем Владимира Владимировича Путина. Мы же за это и проголосовали на съезде, что мы не поддержим, а выдвинем как от нашей партии. Он пойдет скорее всего как независимый. Но выдвинуть нам это не мешает", - сказал Миронов, говоря о планах партии поддержать кандидатуру действующего президента на выборах-2024.Сам Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, он отметил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.
https://ria.ru/20230928/putin-1899117096.html
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политика, россия, владимир путин, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Миронов, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Миронов заявил, что СРЗП готова выдвинуть Путина на выборах-2024
Миронов: партия СРЗП готова выдвинуть кандидатуру Путина на выборах президента
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил РИА Новости, что партия готова не просто поддержать, а выдвинуть кандидатуру президента РФ Владимира Путина на предстоящих в 2024 году президентских выборах.
"Мы будем не то что поддерживать, мы выдвинем Владимира Владимировича Путина. Мы же за это и проголосовали на съезде, что мы не поддержим, а выдвинем как от нашей партии. Он пойдет скорее всего как независимый. Но выдвинуть нам это не мешает", - сказал Миронов, говоря о планах партии поддержать кандидатуру действующего президента на выборах-2024.
Встреча Путина с избранными главами регионов России. Трансляция
Сам Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, он отметил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.