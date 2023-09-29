https://ria.ru/20230929/partiya-1899328860.html

Миронов заявил, что СРЗП готова выдвинуть Путина на выборах-2024

Миронов заявил, что СРЗП готова выдвинуть Путина на выборах-2024 - РИА Новости, 29.09.2023

Миронов заявил, что СРЗП готова выдвинуть Путина на выборах-2024

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил РИА Новости, что партия готова не просто поддержать, а выдвинуть кандидатуру президента РФ... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T03:14

2023-09-29T03:14

2023-09-29T03:14

политика

россия

владимир путин

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил РИА Новости, что партия готова не просто поддержать, а выдвинуть кандидатуру президента РФ Владимира Путина на предстоящих в 2024 году президентских выборах."Мы будем не то что поддерживать, мы выдвинем Владимира Владимировича Путина. Мы же за это и проголосовали на съезде, что мы не поддержим, а выдвинем как от нашей партии. Он пойдет скорее всего как независимый. Но выдвинуть нам это не мешает", - сказал Миронов, говоря о планах партии поддержать кандидатуру действующего президента на выборах-2024.Сам Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, он отметил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.

https://ria.ru/20230928/putin-1899117096.html

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политика, россия, владимир путин, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"