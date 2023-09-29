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"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты - РИА Новости, 29.09.2023
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12:00 29.09.2023 (обновлено: 18:09 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/parazity-1898491785.html
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты - РИА Новости, 29.09.2023
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями – "типа", "ну короче", "как-то так", "ну прямо говоря" и другими? Как слова теряют первоначальное значение, о чем говорит многообразие такой бессмыслицы в речи, как от этого избавиться – и нужно ли?
2023-09-29T12:00
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"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями – "типа", "ну короче", "как-то так", "ну прямо говоря" и другими? Как слова теряют первоначальное значение, о чем говорит многообразие такой бессмыслицы в речи, как от этого избавиться – и нужно ли?
audio/mpeg
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями – "типа", "ну короче", "как-то так", "ну прямо говоря" и другими? Как слова теряют первоначальное значение, о чем говорит многообразие такой бессмыслицы в речи, как от этого избавиться – и нужно ли?
audio/mpeg
Эксперт эпизода - психолог, писатель , старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Звукорежиссёр: Олег Чижов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
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подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
Как это по-русски

"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты

Как это по-русски
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями – "типа", "ну короче", "как-то так", "ну прямо говоря" и другими? Как слова теряют первоначальное значение, о чем говорит многообразие такой бессмыслицы в речи, как от этого избавиться – и нужно ли?
Эксперт эпизода - психолог, писатель , старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях:
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Звукорежиссёр: Олег Чижов
 
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