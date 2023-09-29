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"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты - РИА Новости, 29.09.2023
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями – "типа", "ну короче", "как-то так", "ну прямо говоря" и другими? Как слова теряют первоначальное значение, о чем говорит многообразие такой бессмыслицы в речи, как от этого избавиться – и нужно ли?
2023-09-29T12:00
2023-09-29T12:00
2023-09-29T18:09
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"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями – "типа", "ну короче", "как-то так", "ну прямо говоря" и другими? Как слова теряют первоначальное значение, о чем говорит многообразие такой бессмыслицы в речи, как от этого избавиться – и нужно ли?
audio/mpeg
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями – "типа", "ну короче", "как-то так", "ну прямо говоря" и другими? Как слова теряют первоначальное значение, о чем говорит многообразие такой бессмыслицы в речи, как от этого избавиться – и нужно ли?
audio/mpeg
Эксперт эпизода - психолог, писатель , старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Звукорежиссёр: Олег Чижов
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РИА Новости
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РИА Новости
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Как это по-русски, Подкаст
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями – "типа", "ну короче", "как-то так", "ну прямо говоря" и другими? Как слова теряют первоначальное значение, о чем говорит многообразие такой бессмыслицы в речи, как от этого избавиться – и нужно ли?