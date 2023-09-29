https://ria.ru/20230929/pakistan-1899377230.html
Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до 52
Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до 52 - РИА Новости, 29.09.2023
Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до 52
Число погибших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 52, по уточненным данным, пострадали более 50 человек, сообщило в пятницу издание Dawn. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:32
2023-09-29T11:32
2023-09-29T12:10
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число погибших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 52, по уточненным данным, пострадали более 50 человек, сообщило в пятницу издание Dawn.Ранее оно сообщало, что из-за взрыва в городе Мастунг в провинции Белуджистан погибли 34 человека. Власти полагают, что взрыв устроил смертник."Как минимум 52 человека погибли, включая офицера полиции, и пострадали более 50 человек", - пишет издание.Как сообщили изданию представители местных органов здравоохранения, ранее распространившиеся данные о более чем 130 пострадавших были не верны. Путаница произошла из-за того, что две больницы дублировали данные.Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена.
https://ria.ru/20221223/pakistan-1840734927.html
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в мире, пакистан, белуджистан
В мире, Пакистан, Белуджистан
Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до 52
Dawn: число погибших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане выросло до 52
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Число погибших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 52, по уточненным данным, пострадали более 50 человек, сообщило в пятницу издание Dawn
.
Ранее оно сообщало, что из-за взрыва в городе Мастунг в провинции Белуджистан
погибли 34 человека. Власти полагают, что взрыв устроил смертник.
"Как минимум 52 человека погибли, включая офицера полиции, и пострадали более 50 человек", - пишет издание.
Как сообщили изданию представители местных органов здравоохранения, ранее распространившиеся данные о более чем 130 пострадавших были не верны. Путаница произошла из-за того, что две больницы дублировали данные.
Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена.
В столице Пакистана прогремел взрыв