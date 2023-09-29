https://ria.ru/20230929/pakistan-1899375451.html

СМИ уточнили число пострадавших при взрыве у мечети в Пакистане

СМИ уточнили число пострадавших при взрыве у мечети в Пакистане - РИА Новости, 29.09.2023

СМИ уточнили число пострадавших при взрыве у мечети в Пакистане

Число пострадавших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 130, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:23

2023-09-29T11:23

2023-09-29T12:31

в мире

пакистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899377919_0:188:2284:1473_1920x0_80_0_0_17a0bc27e70994da54d101b6b16745c8.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 130, сообщает издание Dawn. Ранее Dawn сообщало, что из-за взрыва в городе Мастунг в провинции Белуджистан погибли 34 человека, пострадали более 100. Власти полагают, что взрыв устроил смертник. "Более 130 получили ранения в результате взрыва, который произвел, по мнению властей, террорист-смертник около мечети", - говорится в сообщении издания, опубликованном на его сайте. Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена.

https://ria.ru/20230831/ataka-1893519949.html

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан