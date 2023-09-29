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СМИ уточнили число пострадавших при взрыве у мечети в Пакистане - РИА Новости, 29.09.2023
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11:23 29.09.2023 (обновлено: 12:31 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/pakistan-1899375451.html
СМИ уточнили число пострадавших при взрыве у мечети в Пакистане
СМИ уточнили число пострадавших при взрыве у мечети в Пакистане - РИА Новости, 29.09.2023
СМИ уточнили число пострадавших при взрыве у мечети в Пакистане
Число пострадавших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 130, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:23
2023-09-29T12:31
в мире
пакистан
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 130, сообщает издание Dawn. Ранее Dawn сообщало, что из-за взрыва в городе Мастунг в провинции Белуджистан погибли 34 человека, пострадали более 100. Власти полагают, что взрыв устроил смертник. "Более 130 получили ранения в результате взрыва, который произвел, по мнению властей, террорист-смертник около мечети", - говорится в сообщении издания, опубликованном на его сайте. Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена.
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в мире, пакистан
В мире, Пакистан
СМИ уточнили число пострадавших при взрыве у мечети в Пакистане

Dawn: число пострадавших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 130

© AP Photo / District Police OfficeПострадавшие от взрыва у мечети в больнице города Мастунг, Пакистан
Пострадавшие от взрыва у мечети в больнице города Мастунг, Пакистан - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / District Police Office
Пострадавшие от взрыва у мечети в больнице города Мастунг, Пакистан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 130, сообщает издание Dawn.
Ранее Dawn сообщало, что из-за взрыва в городе Мастунг в провинции Белуджистан погибли 34 человека, пострадали более 100. Власти полагают, что взрыв устроил смертник.
«
"Более 130 получили ранения в результате взрыва, который произвел, по мнению властей, террорист-смертник около мечети", - говорится в сообщении издания, опубликованном на его сайте.
Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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