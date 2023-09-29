https://ria.ru/20230929/pakistan-1899375451.html
СМИ уточнили число пострадавших при взрыве у мечети в Пакистане
СМИ уточнили число пострадавших при взрыве у мечети в Пакистане - РИА Новости, 29.09.2023
СМИ уточнили число пострадавших при взрыве у мечети в Пакистане
Число пострадавших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 130, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:23
2023-09-29T11:23
2023-09-29T12:31
в мире
пакистан
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 130, сообщает издание Dawn. Ранее Dawn сообщало, что из-за взрыва в городе Мастунг в провинции Белуджистан погибли 34 человека, пострадали более 100. Власти полагают, что взрыв устроил смертник. "Более 130 получили ранения в результате взрыва, который произвел, по мнению властей, террорист-смертник около мечети", - говорится в сообщении издания, опубликованном на его сайте. Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена.
https://ria.ru/20230831/ataka-1893519949.html
пакистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан
СМИ уточнили число пострадавших при взрыве у мечети в Пакистане
Dawn: число пострадавших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 130
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Число пострадавших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане возросло до 130, сообщает издание Dawn
.
Ранее Dawn сообщало, что из-за взрыва в городе Мастунг в провинции Белуджистан погибли 34 человека, пострадали более 100. Власти полагают, что взрыв устроил смертник.
«
"Более 130 получили ранения в результате взрыва, который произвел, по мнению властей, террорист-смертник около мечети", - говорится в сообщении издания, опубликованном на его сайте.
Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена.
В Пакистане девять солдат погибли после атаки террориста-смертника