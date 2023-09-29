https://ria.ru/20230929/pakistan-1899369075.html

Число погибших при взрыве в Пакистане превысило 50

Число погибших при взрыве в Пакистане превысило 50 - РИА Новости, 29.09.2023

Число погибших при взрыве в Пакистане превысило 50

Число погибших при взрыве у мечети в пакистанском городе Мастунг превысило 50, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:00

2023-09-29T11:00

2023-09-29T12:43

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Число погибших при взрыве у мечети в пакистанском городе Мастунг превысило 50, сообщает издание Dawn."Как минимум 52 человека погибли, включая офицера полиции", — говорится в публикации.Еще 50 человек получили ранения. До этого сообщалось о 130 раненых, но, как уточняет телеканал, это ошибка, появившаяся из-за путаницы в данных двух больниц.Власти полагают, что взрыв устроил террорист-смертник.Взрыв прогремел у мечети в тот момент, когда там собирались люди, чтобы отметить праздник Мавлид — день рождения пророка Мухаммеда. Причина произошедшего пока не установлена.

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