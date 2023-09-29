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Директор фонда Пахмутовой рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 29.09.2023
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Культура
 
17:14 29.09.2023 (обновлено: 18:58 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/pakhmutova-1899510208.html
Директор фонда Пахмутовой рассказал о ее состоянии
Директор фонда Пахмутовой рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 29.09.2023
Директор фонда Пахмутовой рассказал о ее состоянии
Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения о ее депрессии, отметив, что композитор находится в хорошей... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:14
2023-09-29T18:58
культура
россия
александра пахмутова
новости культуры
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения о ее депрессии, отметив, что композитор находится в хорошей физической форме. Ранее телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что Пахмутова якобы находится в глубокой депрессии после смерти мужа – поэта Николая Добронравова, который скончался 16 сентября. "Не верьте никаким слухам, которые могут появиться в интернете… Мы с Александрой Николаевной только что вернулись с прогулки, стали выходить гулять немножко, ходили в Лужники. У Александры Николаевны было очень много воспоминаний… Вспоминали Николая Николаевича, как это все происходило… Александру Николаевну мы окружили теплом, заботой… стараемся, чтобы Александру Николаевну во всем поддержать, Александра Николаевна вообще в очень хорошей физической форме… Мы стараемся понемножку работать", - сказал собеседник агентства. Малышко отметил, что не понимает, откуда возникла информация о состоянии Пахмутовой. Он добавил, что ее поддерживают народный артист РФ Лев Лещенко и хирург Леонид Рошаль. "Все беспокоятся, все волнуются, поддержка этих людей - она всегда присутствует", - сказал Малышко. Александра Пахмутова – советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен. Пахмутова – Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ, двух Государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
https://ria.ru/20230918/dobronravov-1896949061.html
https://ria.ru/20210725/khokkey-1742543976.html
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россия, александра пахмутова, новости культуры
Культура, Россия, Александра Пахмутова, Новости культуры
Директор фонда Пахмутовой рассказал о ее состоянии

Директор фонда Пахмутовой: композитор не в депрессии, ее поддерживают

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор Александра Пахмутова
Композитор Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Композитор Александра Пахмутова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения о ее депрессии, отметив, что композитор находится в хорошей физической форме.
Ранее телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что Пахмутова якобы находится в глубокой депрессии после смерти мужа – поэта Николая Добронравова, который скончался 16 сентября.
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"Не верьте никаким слухам, которые могут появиться в интернете… Мы с Александрой Николаевной только что вернулись с прогулки, стали выходить гулять немножко, ходили в Лужники. У Александры Николаевны было очень много воспоминаний… Вспоминали Николая Николаевича, как это все происходило… Александру Николаевну мы окружили теплом, заботой… стараемся, чтобы Александру Николаевну во всем поддержать, Александра Николаевна вообще в очень хорошей физической форме… Мы стараемся понемножку работать", - сказал собеседник агентства.
Малышко отметил, что не понимает, откуда возникла информация о состоянии Пахмутовой. Он добавил, что ее поддерживают народный артист РФ Лев Лещенко и хирург Леонид Рошаль. "Все беспокоятся, все волнуются, поддержка этих людей - она всегда присутствует", - сказал Малышко.
Александра Пахмутова – советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен. Пахмутова – Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ, двух Государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
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