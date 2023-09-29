https://ria.ru/20230929/pakhmutova-1899510208.html

Директор фонда Пахмутовой рассказал о ее состоянии

Директор фонда Пахмутовой рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 29.09.2023

Директор фонда Пахмутовой рассказал о ее состоянии

Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения о ее депрессии, отметив, что композитор находится в хорошей... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:14

2023-09-29T17:14

2023-09-29T18:58

культура

россия

александра пахмутова

новости культуры

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения о ее депрессии, отметив, что композитор находится в хорошей физической форме. Ранее телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что Пахмутова якобы находится в глубокой депрессии после смерти мужа – поэта Николая Добронравова, который скончался 16 сентября. "Не верьте никаким слухам, которые могут появиться в интернете… Мы с Александрой Николаевной только что вернулись с прогулки, стали выходить гулять немножко, ходили в Лужники. У Александры Николаевны было очень много воспоминаний… Вспоминали Николая Николаевича, как это все происходило… Александру Николаевну мы окружили теплом, заботой… стараемся, чтобы Александру Николаевну во всем поддержать, Александра Николаевна вообще в очень хорошей физической форме… Мы стараемся понемножку работать", - сказал собеседник агентства. Малышко отметил, что не понимает, откуда возникла информация о состоянии Пахмутовой. Он добавил, что ее поддерживают народный артист РФ Лев Лещенко и хирург Леонид Рошаль. "Все беспокоятся, все волнуются, поддержка этих людей - она всегда присутствует", - сказал Малышко. Александра Пахмутова – советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен. Пахмутова – Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ, двух Государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

https://ria.ru/20230918/dobronravov-1896949061.html

https://ria.ru/20210725/khokkey-1742543976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александра пахмутова, новости культуры