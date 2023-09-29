Директор фонда Пахмутовой рассказал о ее состоянии
Директор фонда Пахмутовой: композитор не в депрессии, ее поддерживают
Композитор Александра Пахмутова. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения о ее депрессии, отметив, что композитор находится в хорошей физической форме.
Ранее телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что Пахмутова якобы находится в глубокой депрессии после смерти мужа – поэта Николая Добронравова, который скончался 16 сентября.
"Не верьте никаким слухам, которые могут появиться в интернете… Мы с Александрой Николаевной только что вернулись с прогулки, стали выходить гулять немножко, ходили в Лужники. У Александры Николаевны было очень много воспоминаний… Вспоминали Николая Николаевича, как это все происходило… Александру Николаевну мы окружили теплом, заботой… стараемся, чтобы Александру Николаевну во всем поддержать, Александра Николаевна вообще в очень хорошей физической форме… Мы стараемся понемножку работать", - сказал собеседник агентства.
Малышко отметил, что не понимает, откуда возникла информация о состоянии Пахмутовой. Он добавил, что ее поддерживают народный артист РФ Лев Лещенко и хирург Леонид Рошаль. "Все беспокоятся, все волнуются, поддержка этих людей - она всегда присутствует", - сказал Малышко.
Александра Пахмутова – советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен. Пахмутова – Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ, двух Государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного.