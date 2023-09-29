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В России нужно создать 238 тысяч новых гостиничных номеров - РИА Новости, 29.09.2023
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Туризм
 
13:19 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/oteli-1899381726.html
В России нужно создать 238 тысяч новых гостиничных номеров
В России нужно создать 238 тысяч новых гостиничных номеров - РИА Новости, 29.09.2023
В России нужно создать 238 тысяч новых гостиничных номеров
Номерной фонд России в текущий момент способен принять 73 миллиона человек, при этом для реализации всего туристического потенциала необходимо создать еще... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:19
2023-09-29T13:19
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
максим решетников
отели
отдых в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Номерной фонд России в текущий момент способен принять 73 миллиона человек, при этом для реализации всего туристического потенциала необходимо создать еще порядка 238 тысяч номеров, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Сейчас у нас более миллиона номеров при среднегодовой загрузке 39 процентов. Текущий номерной фонд принимает 73 миллиона туристов. С учетом новых точек притяжения и развития круглогодичной инфраструктуры к 2030 году действующие гостиницы смогут принять дополнительно 21 миллион туристов. Для реализации всего потенциала необходимо создать еще 238 тысяч номеров", — заявил он в ходе совещания с регионами по итогам летнего сезона. Для этого, по словам министра, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", продолжается субсидирование строительства модульных гостиниц. Так, весной регионам было доведено восемь миллиардов рублей на создание более шести тысяч номеров, в рамках второго этапа поддержку получили еще 433 проекта, это восемь тысяч номеров. "В рамках строительства крупных отелей по программе льготного кредитования уже реализуются проекты на 28 тысяч номеров. По запросу бизнеса пересмотрели механизм. Установили предельную стоимость строительства в расчете на один номер в зависимости от категории звездности. Проект постановления с соответствующими изменениями согласован с Минфином и внесен в правительство. Ожидаем подписания в октябре. После утверждения запускаем второй этап конкурса. Это даст еще 20 тысяч номеров", — добавил Решетников. Он подчеркнул, что номерной фонд также будет увеличиваться за счет легализации гостевых домов, работающих в серой зоне, — это 190 тысяч номеров к 2030 году. "Готовим с Госдумой законопроект об экспериментальном регулировании "серого" рынка. Предлагаем установить максимально простой механизм легализации. И протестировать его в регионах. Законопроект направлен в регионы, просим их изучить, дать свою экспертизу, как выводить из тени", — заключил он.
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новости - туризм, туризм, туристы, максим решетников, отели, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Максим Решетников, Отели, отдых в России
В России нужно создать 238 тысяч новых гостиничных номеров

России нужны 238 тысяч новых гостиничных номеров для реализации турпотенциала

© iStock.com / martin-dmМенеджер выдает ключи от номера в отеле
Менеджер выдает ключи от номера в отеле - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© iStock.com / martin-dm
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Номерной фонд России в текущий момент способен принять 73 миллиона человек, при этом для реализации всего туристического потенциала необходимо создать еще порядка 238 тысяч номеров, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Сейчас у нас более миллиона номеров при среднегодовой загрузке 39 процентов. Текущий номерной фонд принимает 73 миллиона туристов. С учетом новых точек притяжения и развития круглогодичной инфраструктуры к 2030 году действующие гостиницы смогут принять дополнительно 21 миллион туристов. Для реализации всего потенциала необходимо создать еще 238 тысяч номеров", — заявил он в ходе совещания с регионами по итогам летнего сезона.
Для этого, по словам министра, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", продолжается субсидирование строительства модульных гостиниц. Так, весной регионам было доведено восемь миллиардов рублей на создание более шести тысяч номеров, в рамках второго этапа поддержку получили еще 433 проекта, это восемь тысяч номеров.
"В рамках строительства крупных отелей по программе льготного кредитования уже реализуются проекты на 28 тысяч номеров. По запросу бизнеса пересмотрели механизм. Установили предельную стоимость строительства в расчете на один номер в зависимости от категории звездности. Проект постановления с соответствующими изменениями согласован с Минфином и внесен в правительство. Ожидаем подписания в октябре. После утверждения запускаем второй этап конкурса. Это даст еще 20 тысяч номеров", — добавил Решетников.
Он подчеркнул, что номерной фонд также будет увеличиваться за счет легализации гостевых домов, работающих в серой зоне, — это 190 тысяч номеров к 2030 году.
"Готовим с Госдумой законопроект об экспериментальном регулировании "серого" рынка. Предлагаем установить максимально простой механизм легализации. И протестировать его в регионах. Законопроект направлен в регионы, просим их изучить, дать свою экспертизу, как выводить из тени", — заключил он.
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