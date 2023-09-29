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"Уму непостижимо". На Западе пожалели о допущенной на Украине ошибке - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:25 29.09.2023 (обновлено: 01:57 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/oshibka-1899324911.html
"Уму непостижимо". На Западе пожалели о допущенной на Украине ошибке
"Уму непостижимо". На Западе пожалели о допущенной на Украине ошибке - РИА Новости, 29.09.2023
"Уму непостижимо". На Западе пожалели о допущенной на Украине ошибке
Европейская комиссия допустила ошибку и привела к конфликту Варшавы и Киева из-за зерна, заявил аналитик центра "Брейгель" Дэвид Клейманн в беседе с Politico. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T01:25
2023-09-29T01:57
цены на нефть
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еврокомиссия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Европейская комиссия допустила ошибку и привела к конфликту Варшавы и Киева из-за зерна, заявил аналитик центра "Брейгель" Дэвид Клейманн в беседе с Politico."Уму непостижимо, как председатель комиссии допустила, чтобы импорт зерна по каналу солидарности ЕС привел к польско-украинской конфронтации", — высказался Клейманн.В материале указано, что Еврокомиссия закрыла глаза на стремление восточноевропейских стран запретить импорт украинского зерна. Украина подала иск в ВТО, и получилось так, что ЕК представила интересы Польши, Венгрии и Словакии в конфликте, в котором она не приняла позиции этих государств. Это, заключил эксперт, стало ужасным итогом как для Киева, так и для Евросоюза в целом.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230927/zelenskiy-1898951662.html
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цены на нефть, украина, киев, венгрия, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире
Цены на нефть, Украина, Киев, Венгрия, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, В мире, Специальная военная операция на Украине
"Уму непостижимо". На Западе пожалели о допущенной на Украине ошибке

Эксперт Клейманн: ошибка Европы привела к конфликту Польши и Украины из-за зерна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Европейская комиссия допустила ошибку и привела к конфликту Варшавы и Киева из-за зерна, заявил аналитик центра "Брейгель" Дэвид Клейманн в беседе с Politico.
"Уму непостижимо, как председатель комиссии допустила, чтобы импорт зерна по каналу солидарности ЕС привел к польско-украинской конфронтации", — высказался Клейманн.
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В материале указано, что Еврокомиссия закрыла глаза на стремление восточноевропейских стран запретить импорт украинского зерна. Украина подала иск в ВТО, и получилось так, что ЕК представила интересы Польши, Венгрии и Словакии в конфликте, в котором она не приняла позиции этих государств. Это, заключил эксперт, стало ужасным итогом как для Киева, так и для Евросоюза в целом.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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