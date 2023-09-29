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"Уму непостижимо". На Западе пожалели о допущенной на Украине ошибке
"Уму непостижимо". На Западе пожалели о допущенной на Украине ошибке - РИА Новости, 29.09.2023
"Уму непостижимо". На Западе пожалели о допущенной на Украине ошибке
Европейская комиссия допустила ошибку и привела к конфликту Варшавы и Киева из-за зерна, заявил аналитик центра "Брейгель" Дэвид Клейманн в беседе с Politico. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T01:25
2023-09-29T01:25
2023-09-29T01:57
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Европейская комиссия допустила ошибку и привела к конфликту Варшавы и Киева из-за зерна, заявил аналитик центра "Брейгель" Дэвид Клейманн в беседе с Politico."Уму непостижимо, как председатель комиссии допустила, чтобы импорт зерна по каналу солидарности ЕС привел к польско-украинской конфронтации", — высказался Клейманн.В материале указано, что Еврокомиссия закрыла глаза на стремление восточноевропейских стран запретить импорт украинского зерна. Украина подала иск в ВТО, и получилось так, что ЕК представила интересы Польши, Венгрии и Словакии в конфликте, в котором она не приняла позиции этих государств. Это, заключил эксперт, стало ужасным итогом как для Киева, так и для Евросоюза в целом.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Цены на нефть, Украина, Киев, Венгрия, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, В мире, Специальная военная операция на Украине
"Уму непостижимо". На Западе пожалели о допущенной на Украине ошибке
Эксперт Клейманн: ошибка Европы привела к конфликту Польши и Украины из-за зерна