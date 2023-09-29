https://ria.ru/20230929/oruzhie-1899545084.html

Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе

Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе - РИА Новости, 29.09.2023

Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе

Министерство обороны России сообщило о сданных в Нагорном Карабахе 16 единицах бронетехники, 21 единице автомобильной техники, семи единицах средств ПВО, 48... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T19:46

2023-09-29T19:46

2023-09-29T19:46

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897629009_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_4070b098e3f592f25da2a04c6d7269af.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министерство обороны России сообщило о сданных в Нагорном Карабахе 16 единицах бронетехники, 21 единице автомобильной техники, семи единицах средств ПВО, 48 единицах орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, свыше 4,8 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, а также боеприпасах в количестве около трех миллионов. "На 29 сентября сдано: 16 единиц бронетехники, 21 единица автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 48 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,8 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около трех миллионов боеприпасов", - говорится в бюллетене российского оборонного ведомства. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в нагорном карабахе, россия, нагорный карабах, азербайджан, в мире