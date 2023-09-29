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Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе
Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе - РИА Новости, 29.09.2023
Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе
Министерство обороны России сообщило о сданных в Нагорном Карабахе 16 единицах бронетехники, 21 единице автомобильной техники, семи единицах средств ПВО, 48... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T19:46
2023-09-29T19:46
2023-09-29T19:46
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министерство обороны России сообщило о сданных в Нагорном Карабахе 16 единицах бронетехники, 21 единице автомобильной техники, семи единицах средств ПВО, 48 единицах орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, свыше 4,8 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, а также боеприпасах в количестве около трех миллионов. "На 29 сентября сдано: 16 единиц бронетехники, 21 единица автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 48 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,8 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около трех миллионов боеприпасов", - говорится в бюллетене российского оборонного ведомства. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
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ситуация в нагорном карабахе, россия, нагорный карабах, азербайджан, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, В мире
Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе
МО: в Карабахе сдали 16 единиц бронетехники и около 3 миллионов боеприпасов