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Опрос показал, что большинство россиян доверяют Путину - РИА Новости, 29.09.2023
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10:25 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/opros-1899361699.html
Опрос показал, что большинство россиян доверяют Путину
Опрос показал, что большинство россиян доверяют Путину - РИА Новости, 29.09.2023
Опрос показал, что большинство россиян доверяют Путину
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, а его деятельность одобряют 77%, показал опрос ФОМ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:25
2023-09-29T10:25
владимир путин
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, а его деятельность одобряют 77%, показал опрос ФОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту РФ положительно ответили 75% респондентов, тогда как 14% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства одобряют 77% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 10%. Опрос "ФОМнибус" был проведен с 22 по 24 сентября 2023 года среди 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230920/peskov-1897513889.html
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владимир путин, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Владимир Путин, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Опрос показал, что большинство россиян доверяют Путину

ФОМ: 75% россиян доверяют Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, а его деятельность одобряют 77%, показал опрос ФОМ.
Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту РФ положительно ответили 75% респондентов, тогда как 14% придерживаются противоположного мнения.
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Деятельность главы государства одобряют 77% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 10%.
Опрос "ФОМнибус" был проведен с 22 по 24 сентября 2023 года среди 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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Владимир ПутинРоссияФонд "Общественное мнение"ФОМнибус
 
 
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