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Армения подала в суд ООН на Азербайджан по делу о расовой дискриминации - РИА Новости, 29.09.2023
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20:13 29.09.2023 (обновлено: 20:54 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/oon-1899547925.html
Армения подала в суд ООН на Азербайджан по делу о расовой дискриминации
Армения подала в суд ООН на Азербайджан по делу о расовой дискриминации - РИА Новости, 29.09.2023
Армения подала в суд ООН на Азербайджан по делу о расовой дискриминации
Армения подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе, просит инстанцию РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T20:13
2023-09-29T20:54
армения
азербайджан
оон
в мире
гаага
ситуация в нагорном карабахе
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ГААГА, 29 сен - РИА Новости. Армения подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе, просит инстанцию принять временные меры в отношении Баку, говорится в заявлении суда."Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статьи 73 регламента суда, вчера подала в суд запрос на указание временных мер, "для сохранения и защиты прав, закрепленных в международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в заявлении суда, распространенном в пятницу.Сообщается, что Армения просит суд распорядиться о принятии временных мер в отношении Азербайджана.Так, Ереван просит суд обязать Баку воздержаться от принятия любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение конвенции о расовой дискриминации, и любых действий, которые прямо или косвенно могут привести к вытеснению оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или предотвращению безопасного и быстрого возвращения людей в свои дома, а также вывести своих военных и правоохранителей с гражданских объектов, оккупированных в результате вооруженного нападения 19 сентября 2023 года.Армения также просит суд распорядиться о том, чтобы Азербайджан обеспечил беспрепятственный доступ ООН и ее специализированным учреждениям к этническим армянам Нагорного Карабаха, а также способствовал и не препятствовал деятельности Красного Креста по оказанию гуманитарной помощи карабахским армянам.Среди других требований Армении - чтобы Баку способствовал полному восстановлению подачи коммунальных услуг, включая газ и электричество, в Нагорный Карабах, воздерживался от принятия карательных мер против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха, а также не разрушал памятники, посвященные жертвам геноцида армян 1915 года.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.
https://ria.ru/20230924/karabakh-1898273774.html
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армения, азербайджан, оон, в мире, гаага, ситуация в нагорном карабахе
Армения, Азербайджан, ООН, В мире, Гаага, Ситуация в Нагорном Карабахе
Армения подала в суд ООН на Азербайджан по делу о расовой дискриминации

Армения подала в суд ООН на Азербайджан по делу о расовой дискриминации

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 29 сен - РИА Новости. Армения подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе, просит инстанцию принять временные меры в отношении Баку, говорится в заявлении суда.
"Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статьи 73 регламента суда, вчера подала в суд запрос на указание временных мер, "для сохранения и защиты прав, закрепленных в международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в заявлении суда, распространенном в пятницу.
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Сообщается, что Армения просит суд распорядиться о принятии временных мер в отношении Азербайджана.
Так, Ереван просит суд обязать Баку воздержаться от принятия любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение конвенции о расовой дискриминации, и любых действий, которые прямо или косвенно могут привести к вытеснению оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или предотвращению безопасного и быстрого возвращения людей в свои дома, а также вывести своих военных и правоохранителей с гражданских объектов, оккупированных в результате вооруженного нападения 19 сентября 2023 года.
Армения также просит суд распорядиться о том, чтобы Азербайджан обеспечил беспрепятственный доступ ООН и ее специализированным учреждениям к этническим армянам Нагорного Карабаха, а также способствовал и не препятствовал деятельности Красного Креста по оказанию гуманитарной помощи карабахским армянам.
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Среди других требований Армении - чтобы Баку способствовал полному восстановлению подачи коммунальных услуг, включая газ и электричество, в Нагорный Карабах, воздерживался от принятия карательных мер против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха, а также не разрушал памятники, посвященные жертвам геноцида армян 1915 года.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
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Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 25 сентября выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.
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