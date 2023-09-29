https://ria.ru/20230929/obstrel-1899567120.html

При обстреле Корсуни в ДНР пострадал гостинично-ресторанный комплекс

При обстреле Корсуни в ДНР пострадал гостинично-ресторанный комплекс - РИА Новости, 29.09.2023

При обстреле Корсуни в ДНР пострадал гостинично-ресторанный комплекс

Гостинично-ресторанный комплекс получил повреждения в результате обстрела населенного пункта Корсунь со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T22:39

2023-09-29T22:39

2023-09-29T22:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Гостинично-ресторанный комплекс получил повреждения в результате обстрела населенного пункта Корсунь со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 сентября по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Корсунь: гостинично-ресторанный комплекс по улице Пшеничного", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало, что в 18.00 украинские войска выпустили по Корсуни две ракеты из РСЗО. Тип РСЗО не уточняется.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия