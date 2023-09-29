https://ria.ru/20230929/obstrel-1899556325.html
ВСУ нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области - РИА Новости, 29.09.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области
Украинские боевики нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T21:10
2023-09-29T21:10
2023-09-29T21:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
черниговский район
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Украинские боевики нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 14.00 (мск) село Новоказанковатое Черниговского района подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Противник выпустил две ракеты по населенному пункту. Удары пришлись рядом с жилым массивом. Взрывной волной у двух домов на улице Молодежной выбиты стекла и повреждена кровля. Также взрывной волной частично выбиты стекла в средней общеобразовательной школе и Доме культуры. Пострадавших и жертв нет",- сообщили в оперативных службах .
https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html
запорожская область
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запорожская область, черниговский район, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Черниговский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области
ВСУ выпустили две ракеты по селу Новоказанковатое в Запорожской области