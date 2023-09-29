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Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 29.09.2023
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска в 17.05 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:20
2023-09-29T17:20
2023-09-29T17:20
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в 17.05 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Куйбышевский расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Происшествия
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку