https://ria.ru/20230929/obstrel-1899505126.html
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии - РИА Новости, 29.09.2023
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
Украинские войска выпустили из артиллерии 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка и Горловке, сообщило в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:55
2023-09-29T16:55
2023-09-29T16:55
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
куйбышевский район
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили из артиллерии 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.25 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Кировский - в юго-западной части. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898960840.html
горловка
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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горловка, донецк, куйбышевский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке