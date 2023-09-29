https://ria.ru/20230929/obstrel-1899501760.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 29.09.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска в 11.50 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:44

2023-09-29T16:44

2023-09-29T17:29

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу уже сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в 11.30 снаряды калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк, происшествия