https://ria.ru/20230929/obstrel-1899398378.html

При обстреле Белгородской области пострадали школа и два дома

При обстреле Белгородской области пострадали школа и два дома - РИА Новости, 29.09.2023

При обстреле Белгородской области пострадали школа и два дома

Здание школы и два частных дома повреждены в результате обстрела со стороны Украины села Дорогощь, пострадавших нет, учебный процесс в округе проходит в... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:44

2023-09-29T12:44

2023-09-29T14:16

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Здание школы и два частных дома повреждены в результате обстрела со стороны Украины села Дорогощь, пострадавших нет, учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате."Сейчас на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", - добавил глава региона.Позже губернатор сообщил об обстреле села Тишанка Волоконовского района, в результате которого была повреждена ЛЭП. "Временно без света остаются жители села Тишанка и хутора Шаховка. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - сказал Гладков.Грайворонский городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. Волоконовский район граничит с Харьковской областью.

https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899317449.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков