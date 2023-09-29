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При обстреле Белгородской области пострадали школа и два дома - РИА Новости, 29.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 29.09.2023 (обновлено: 14:16 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/obstrel-1899398378.html
При обстреле Белгородской области пострадали школа и два дома
При обстреле Белгородской области пострадали школа и два дома - РИА Новости, 29.09.2023
При обстреле Белгородской области пострадали школа и два дома
Здание школы и два частных дома повреждены в результате обстрела со стороны Украины села Дорогощь, пострадавших нет, учебный процесс в округе проходит в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:44
2023-09-29T14:16
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Здание школы и два частных дома повреждены в результате обстрела со стороны Украины села Дорогощь, пострадавших нет, учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате."Сейчас на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", - добавил глава региона.Позже губернатор сообщил об обстреле села Тишанка Волоконовского района, в результате которого была повреждена ЛЭП. "Временно без света остаются жители села Тишанка и хутора Шаховка. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - сказал Гладков.Грайворонский городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. Волоконовский район граничит с Харьковской областью.
https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899317449.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгородской области пострадали школа и два дома

Гладков: при обстреле белгородского села Дорогощь пострадали школа и два дома

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Здание школы и два частных дома повреждены в результате обстрела со стороны Украины села Дорогощь, пострадавших нет, учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вооруженные силы Украины обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы", - написал Гладков.
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Губернатор уточнил, что учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате.
«
"Сейчас на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", - добавил глава региона.
Позже губернатор сообщил об обстреле села Тишанка Волоконовского района, в результате которого была повреждена ЛЭП. "Временно без света остаются жители села Тишанка и хутора Шаховка. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - сказал Гладков.
Грайворонский городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. Волоконовский район граничит с Харьковской областью.
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